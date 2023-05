Sjutra u svim školama prvi čas posvećen vršnjačkom nasilju

Podgorica, (MINA) – U osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori sjutra će prvi čas biti posvećen prevenciji vršnjačkog nasilja, najavio je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

Vojinović je na konferenciji za novinare kazao da će Ministarstvo prosvjete vanredno angažovati direktore i pojačati rad školskih timova u prevenciji vršnjačkog nasilja.

On je rekao da danas počinje sa radom digitalna platforma – broj 0800777777, gdje će tokom 24 sata moći da budu prijavljeni svi oblici vršnjačkog nasilja i gdje će svaki razgovor biti sniman.

Vojinović je naglasio da će poziv ka tom broju biti besplatan za sve mreže u Crnoj Gori.

“Predložio sam da se sjutra u osnovnim, srednjim školama i vrtićima, prvi čas bude posvećen prevenciji i borbi protiv vršnjačkog nasilja, gdje će se afirmisati druge vrijednosti kao što su ljubav, saradnja i zajedništvo“, rekao je Vojinović.

On je kazao da će biti preispitan pravilnik o normativima i standardima koji predviđa broj psihologa i pedagoga za rad u osnovnim školama, kako bi povećali broj ljudi koji bi radili na prevenciji vršnjačkog nasilja.

Vojinović je pozvao ministarstva unutrašnjih poslova i zdravlja, socijalne ustanove, da rade na prevenciji vršnjačkog nasilja.

Vojinović je istakao da Ministarstvo prosvjete preduzima sve kako bi vršnjačko nasilje sveli na najmanju moguću mjeru.

„Ovom problemu moramo sistemski prići, kao društvo i kao država na krajnje ozbiljan način“, naglasio je Vojovnić.

On je apelovao na roditelje da razgovaraju sa djecom i da saradnja roditelja i prosvjetnih radnika bude na većem nivou.

“Samo u ovoj školskoj godini timovi koji rade na prevenciji imali su preko 500 aktivnosti u prevenciji vršnjačkog nasilja“, rekao je Vojinović.

Vojinović je kazao da je ove školske godine obavljeno 109 individualnih razgovora sa djecom.

Kako je rekao, razgovarali su individualno sa učenicima i sa roditeljima, a imali su i grupne razgovore sa roditeljima i učenicima.

On je ocijenio da je potrebno donijeti drugačija zakonska rješenja ali, kako je kazao, Ministarstvo prosvjete to ne može samo učiniti.

„Potrebna je direktna saradnja sa Ministarstvom pravde i ostalim ministarstvima, kako bi donijeli prihvatljivo rješenje“, rekao je Vojinović i kazao da će intenzivirati rad na prevenciji vršnjačkog nasilja.

Vojinović je kazao da je razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Filipom Adžićem o mogućnostima da policajac bude sve vrijeme u školi,

Vojinović je istakao da mu je odgovoreno da ne postoji realna mogućnost da policajci budu sve vrijeme u školama, imajući u vidu njihov broj i aktivnosti policije.

„Dobio sam uvjeravanje od Adžića da će pojačati aktivnosti kako bi došlo do sprečavanja vršnjačkog nasilja“, rekao je Vojinović.

Upitan da li smatra da bi trebalo pooštriti vaspitne mjere u školama, Vojinović je rekao da se zna koji je maksimum vaspitne mjere kada je riječ o vršnjačkom nasilju.

„Pitanje je da li te vaspitne mjere utiču na način na koji bi mi željeli. Nije riječ o kaznenim mjerama, već vaspitnim, kada je riječ o osnovnom obrazovanju. Drugačije je kada je u pitanju srednje obrazovanje“, kazao je Vojinović.

On je naveo da zvanični podaci govore da je u Crnoj Gori najmanju procenat vršnjačkog nasilja u regionu.

„Moramo svesti vršnjačko nasilje na minimum. Duboko vjerujem i siguran sam da pojačanim aktivnostima društva i države neće doći ni do čega što je strašno ili nesrećno“, rekao je Vojinović.

On je dodao da će predložiti da naredne godine budu pojačane vannastavne aktivnosti.

Upitan za koliko planiraju da povećaju broj psihologa, Vojinović je rekao da se prvo mora sagledati pravilnik i vidjeti mogućnosti gdje i koliko može biti povećan broj psihologa i pedagoga.

Vojinović je kazao da imaju dovoljan broj pedagoga i psihologa i mogli bi da kadrovski odgovore tim zadacima.

„Procjena je samo da vidimo gdje i u kolikoj mjeri to možemo da povećamo“, rekao je Vojinović.

