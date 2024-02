Sindikat prosvjete pokreće pravnu proceduru zbog kršenja GKU

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete u ponedjeljak će kolektivno pokrenuti pravnu proceduru za ostvarivanje prava prosvjetnih radnika pred Agencijom za mirno rješavanje sporova zbog, kako su kazali, kršenja Granskog kolektivnog ugovora (GKU).

Iz Sindikata su podsjetili da je pokretanje procedure pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova zakonom propisan neophodan preduslov prije pokretanja tužbi pred nadležnim sudom.

„Nakon što je prosvjetnim radnicima januarska zarada isplaćena sa pogrešno obračunatim koeficijentima, umanjena za deset odsto u odnosu na koeficijente u važećem GKU, Glavni odbor Sindikata prosvjete pokreće pravnu proceduru za ostvarivanje prava prosvjetnih radnika“, kaže se u saopštenju.

Iz Sindikata su ranije poručili da neće odustati od borbe za pravdu i dostojanstvo koristeći sva legitimna sindikalna i pravna sredstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS