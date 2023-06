Šćekić: Četiri miliona EUR ulaganja u Opštu bolnicu Nikšić

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja opredijelilo je oko četiri miliona EUR za ulaganje u Opštu bolnicu u Nikšiću, a u planu su i druge investicije koje će značajno unaprijediti usove za pacijente, ali i zaposlene u toj ustanovi, saopštio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, danas bio u radnoj posjeti Domu zdravlja i Optšoj bolnici u Nikšiću.

“Ministarstvo zdravlja opredijelilo je značajna sredstva za unapređenje nikšićke bolnice koja je jedna od značajnijih za naš zdravstveni sistem i ima perspektivu da u budućem periodu stvori uslove za još kvalitetnije usluge i u okvirima Crne Gore, ali i susjednih država“, kazao je Šćekić.

On je rekao da je 750 hiljada EUR opredijeljeno za magnetnu rezonancu, za digitalni rentgen aparat 250 hiljada, dok će za Urgentni blok, za koji se radi idejno rješenje, biti izdvojeno tri miliona EUR.

Šćekić je istakao da je za Opštu bolnicu obezbijeđeno devet specijalizacija i subspecijalizacija, za Dom zdravlja sedam, kao i da je u planu posebna briga za Specijalnu bolnici u Brezoviku, koja je, kako je dodao, brend crnogorskog zdravstva i ima posebnu ulogu u liječenju pacijenata.

Za projekat rekonstrukcije Dječjeg dispanzera, koji je godinama u izuzetno lošem stanju, posebno fasada, prema riječima Šćekića, konkurisano je kod međunarodnih organizacija.

Kako je saopšteno, ukoliko njihova podrška izostane, Šćekić je obećao da će resorno ministarstvo i lokalna uprava riješiti pomenuti problem i najmlađi pacijenti dobiti uslove kakve zaslužuju.

Šćekić je kazao i da je komunikacija sa lokalnom upravom Nikšića kvalitetna i da je zahvalan na donacijama Opštine i drugih privrednih subjekata koje obezbjeđuju kako bi pomogli zdravstvenim ustanovama u gradu u cilju boljeg funcionisanja.

Direktorica Opšte bolnice Dušanka Milatović Perović istakla je da su za deset mjeseci, od kako je ona na čelu menadžmenta, uspjeli da smanje liste čekanja sa više od šest mjeseci na mjesec maksimum.

Kako je kazala, djelimično su riješili nedostak kadra i nakon 30 godina se u Nikšiću ponovo rade operacije katarakte.

Milatović Perović je zahvalila Ministarstvu i lokalnoj upravi na posvećenosti i pomoći koja će se konkretizovati višemilionskim ulaganjima u tu ustanovu.

Direktorica Doma zdravlja Vera Bulatović istakla je da je osnovni problem te zdravstvene ustanove, koji je naslijeđen, nedostatak kadra i da od potrebnih 33 ljekara imaju 27.

Ona je kazala da će raspisanim specijalizacijama uspjeti da prevaziđu ovaj izazov.

Bulatović je kazala da su Domu zdravlja u toku rekonstrukcije i adaptacije određenih prostorija, kao i da je u toku rad na otvaranju mikrobiološke laboratorije i kupovine ultrazvučnog aparata, kao i druge vrijedne medicinske opreme.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević istakao je da je ponosan na osoblje Opšte bolnice i Doma zdravlja, kao i na uslove u renoviranim djelovima.

“Najvažniji je projekat Urgentnog bloka, mi ćemo gledati da neke procesne probleme riješimo u narednom periodu i da do kraja godine i zvanično počnu radovi” poručio je Kovačević.

