Savić: Većina zaposlenih prošla poligrafsko testiranje

Podgorica, (MINA) – Većina zaposlenih u podgoričkom Višem sudu prošla je poligrafsko ispitivanje, rekao je predsjednik tog suda Boris Savić.

Savić je danas saslušan u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) povodom slučaja pronalaska tunela ispod zgrade Višeg suda koji vodi do depoa te instuticije.

Kako prenosi portal RTCG, on je ponovio na koji način je tunel otkriven i kakvo je stanje u sudskom depou.

Savić je kazao da je većina zaposlenih prošla poligrafsko ispitivanje, kao i da se on takvom ispitivanju ne protivi ali da treba imati u vidu validnost takvih dokaza na sudu, jer oni više služe da se usmjeri istraga.

