Rudnik Brskovo postavlja standarde za održivo rudarenje

Podgorica, (MINA) – Aktivnosti rudnika Brskovo ne zahtijevaju i ne predviđaju gradnju i korišćenje konvencionalnog jalovišta, već će jalovina biti izvlačena i skladištena u čvrstom i stabilnom objektu sa svim drugim mineralnim otpadom, saopštili su iz kompanije Tara Resources.

Iz te kompanije kazali su da je crnogorska javnost posljednjih dana mogla da čuje nekoliko netačnih tvrdnji koje se odnose na navodno negativne posljedice otvaranja rudnika Brskovo.

U saopštenju se navodi da se zbog toga kompanija Tara Resources, koja upravlja tim projektom, obavezuje da pruži jasne i transparentne informacije u cilju otklanjanja svih nedoumica.

„Aktivnosti rudnika Brskovo ne zahtijevaju i ne predviđaju gradnju i korišćenje konvencionalnog jalovišta. Umjesto toga, jalovina će se izvlačiti i skladištiti u čvrstom i stabilnom objektu sa svim drugim mineralnim otpadom, tako da ne postoji mogućnost da dođe do stvaranja prašine od jalovine“, kaže se u saopštenju.

Iz kompanije Tara Resources su istakli da su ti objekti dizajnirani u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, propisima Evropske unije (EU) i regulatornim okvirom Crne Gore.

„Uključujući stabilnost da izdrže i zemljotres i poplave za koje je vjerovatnoća da se dogode jednom u deset hiljada godina“, dodali su iz kompanije Tara Resources.

Oni su naglasili da će rudnik Brskovo imati dobro definisane mjere zaštite zahvaljujući kojima će se sprijećiti širenje bilo koje vrste prašine sa projektnog područja.

Kako su rekli iz kompanije Tara Resources, kontrola širenja prašine biće obezbijeđena uz pomoć sistema za prskanje i usisavanje prašine koja se bude generisala u procesu drobljenja.

„Kako bi se dodatno doprinijelo zaštiti projektnog područja, nasipi zemljišta i zidovi će biti ozelenjavani“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se prilikom planiranja projekta vodilo računa o tome da ni na koji način ne bude negativnih uticaja na zdravlje lokalnog stanovništva izazvanih aktivnostima rudnika Brskovo.

Ističe se da su bezbjednost, ljudsko zdravlje i zaštita životne sredine ključne obaveze.

Iz kompanije Tara Resources su naglasili da su zbog toga u obavezi da sprovedu najbolje prakse kako bi obezbijedili zaštitu lokalne zajednice.

Oni su rekli da će, osim toga, rudnik Brskovo primjenjivati najbolju praksu za rudarenje cinka.

„To znači upotrebu modernih tehnologija i procesa koji obezbjeđuju efikasno i odgovorno rudarenje sa minimalnim uticajem na životnu sredinu“, rekli su iz kompanije Tara Resources i naglasili da je njihov cilj ekstrakcija cinka na održiv i ekološki prihvatljiv način.

Kako su kazali, dizajnirali su postupak flotacije tako da se ne koristi natrijum cijanid, kao što je praksa u državama EU.

Iz kompanije su naveli da su ključni hemijski materijali čije korišćenje je predviđeno – kreč, cink sulfat i natrijum metabisulfit – proizvodi koji se svakodnevno koriste u domaćinstvima i industriji.

Oni su poručili da su potpuno posvećeni zaštiti životne sredine i da neće sprovoditi aktivnosti koje bi mogle da dovedu do emisije ili širenja teških metala.

„Teški metali poput žive prirodno se nalaze u rudi u vrlo malim količinama u čitavom balkanskom regionu. Tokom procesa mineralne obrade, ovi metali će se na bezbjedan način izdvajati bez rizika po zdravlje u koncentrate cinka, olova i bakra“, kaže se u saopštenju.

Iz kompanije su naveli da su nivoi žive i drugih teških metala u njihovim koncentratima i dalje vrlo niski i nijesu predmet dodatnih regulativa.

U saopštenju se navodi da će, s obzirom na to da rudnik Brskovo neće imati topionicu, njihovi koncentrati biti prodati topionicama u Evropi (uključujući Francusku, Belgiju, Njemačku i Španiju) i širom svijeta.

„Kao dio procesa za koji je potrebna visoka temperatura kakva postoji samo u topionicama, živa i arsen će biti ekstrahovani iz koncentrata. Ove topionice su podložne Minamata konvenciji o živi“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da će sav preostali otpad imati izuzetno niske nivoe žive i teških metala i da će biti bezbjedno skladišten u integrisanom postrojenju za upravljanje otpadom.

„Želimo da uvjerimo javnost da, sa modernim metodama rudarstva i prerade u našem rudniku, koje su u skladu sa najboljim dostupnim praksama EU, nijesu predviđeni štetni uticaji na javno zdravlje“, rekli su iz kompanije Tara Resources.

Kako su naveli, slični rudnici cinka koji postoje širom EU, kao što su oni u Grčkoj, Irskoj, Španiji, Švedskoj i Portugalu, uspješno funkcionišu bez negativnih efekata na zdravlje lokalnih zajednica.

„Tara Resources raduje se nastavku transparentne i proaktivne saradnje sa Vladom Crne Gore, Opštinom Mojkovac, lokalnom zajednicom i svim zainteresovanim stranama kako bi se unaprijedio razvoj projekta Brskovo, koji ima potencijal da donese značajne ekonomske koristi Crnoj Gori, uz obezbjeđivanje najbolje međunarodne prakse za zaštitu životne sredine“, poručuje se u saopštenju.

