Ronilac stradao na Karuču

Podogrica, (MINA) – Ronilac Regionalnog ronilačkog centra Bijela Ž.V. nastradao je prilikom intervencije na Karuču, javila je Radio-televizija (RTV) Cetinje.

RTV Cetinje nezvanično saznaje da su dva pripadnika Centra pokušali da izvuku potopljeno plovilo i da je tom prilikom jedan od njih nastradao.

Na licu mjesta su pripadnici policije, Službe zaštite i spašavanja Prijestonice Cetinje, službe Hitne pomoći, kao i pripadnici Regionalnog ronilačkog centra.

Čeka se dolazak nadležnog tužioca.

