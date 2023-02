Raičević: Bar zaslužuje regionalni zdravstveni centar

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević uputio je Vladi i Ministarstvu zdravlja inicijativu za izgradnju nove bolnice u tom gradu, koja bi bila regionalni zdravstveni centar.

Kako je saopšteno iz Opštine, Raičević je to zatražio cijeneći značaj takvog projekta prvenstveno zbog prava građana na adekvatnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu, ali imajući u vidu i pozitivan razvoj grada i neophodnost za unaprjeđenjem u toj oblasti.

“Uvažavajući podršku koja je od nadležnih državnih organa prethodno iskazana po pitanju ovog projekta, Raičević je, uz inicijativu, dostavio i predlog lokacije ukupne površine 10.444 metara kvadratnih koja se nalazi u zahvatu DUP-a Topolica Bjeliši“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ta lokacija u širem centru grada lako dostupna građanima.

Raičević je istakao važnost tog velikog projekta za stanovnike Bara i okolnih primorskih opština koje svoje pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju u tom gradu, kao i za brojne turiste.

“Zato će lokalna uprava biti posvećena tome da, u skladu sa nadležnostima, doprinese izgradnji adekvatnog objekta koji će postati regionalni zdravstveni centar kakav Bar i zaslužuje”, kazao je Raičević.

On je rekao da barska opština daje punu podršku realizaciji tog projekta i spremna je da, shodno svojim kapacitetima, učestvuje u njegovoj pripremi i sprovođenju.

