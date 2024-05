Portonovi bio domaćin jedrličarske regate

Podgorica, (MINA) – Portonovi bio je domaćin jedriličarske regate koja je okupila 15 takmičara iz Italije i Crne Gore.

Regata je vožena od Italije do Portonovog, a najbrži takmičari su stigli za deset sati i 30 minuta.

Novica Radojičić iz Portonovi Marine kazao da su znali da ovo ljeto dolazi veći broj ljudi iz inostranstva iz nautičke sfere i da su organizacijom regate željeli da daju adekvatan odgovor na njihove želje.

“Već u februaru počeli smo sa redovnim održavanjem Marine, pripremama novih vezova, novim ponudama, informacijama, sadržajima koje možemo ponuditi našim klijentima ove sezone i tokom cijele godine”, rekao je Radojičić.

On je naveo da su kao i prethodnih godina svi servisi bili na visokom nivou.

“Ono što mi želimo je da povećamo kvalitet naših usluga, jer to je ono što njih najviše privlači da ovdje budu s nama, a nas čini ponosnim što možemo predstaviti Portonovi i našu zemlju kao pravu destinaciju za njihove skupe igračke”, naveo je Radojičić.

On je rekao da su njihovi prijatelji iz regije Pulja strastveni jedličari i da im oni im kao dugogodišnji saradnici pomažu u promociji.

Radojičić je kazao da je jedrenje i u Crnoj Gori na internacionalnom nivou.

“Tako da smo imali 15 takmičara koji su krenuli sa obala Italije. Najbrži su stigli za deset sati i 30 minuta”, rekao je Radojičić.

On je ocijenio da su organizovanjem regate odlično zagrijavanje, počeli sezonu na pravi način.

“Ova regata nam je pokazala da će odziv na našoj sledećoj koja će biti od 7. do 9. juna biti zaista veliki”, zaključio je Radojičić.

Predsjednik asocijacije jedriličara regije Pulja Paskvala Triđiani, kazao je da je Portonovi fantastično mjesto vrlo dobro za marine i posade.

On je rekao da je uprava Portonovog gostoprimljiva da razgovaraju sa njima da poboljšaju ovu regatu naredne godine.

“Moja dobra očekivanja su da imam više ekipa iz Crne Gore. Nadam se da će 2025. godine još posada iz Crne Gore doći u Bari da jedri u ovoj trci”, poručio je Trižiani.

