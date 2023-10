Pomoć EPCG za 200 socijalno najugroženijih porodica

Podgorica, (MINA) – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) obezbijedila je, u saradnji sa Opštinskom orgnizacijom Crvenog krsta Nikšić, pakete sa hranom i sredstvima za higijenu za oko 200 socijalno najugroženijih porodica u tom gradu.

Kako je saopšteno iz EPCG, raspodjela pomoći počinje danas, a distribucija će trajati narednih nekoliko dana.

Iz te kompanije su kazali da se na spisku za pomoć u nikšićkoj organizaciji Crvenog krsta nalazi oko 908 porodica koje žive u izuzetno teškim uslovima sa neredovnim i niskim primanjima.

„Prednost prilikom dodjele pomoći data je višečlanim porodicama bez ili sa minimalnim primanjima, starijim osobama koje žive same, kao i osobama sa invaliditetom“, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da se nadaju da će njihov primjer podstaći i ostale uspješne privredne subjekte, ne samo u Nikšiću, da pokažu društvenu odgovornost i dio svoje dobiti odvoje za socijalno najugroženije.

