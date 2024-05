Za 11 bivših radnika “Radoje Dakića” po dvije hiljade EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ustavni sud donio je odluku kojom obavezuje Ministarstvo finansija da bivšim radnicima fabrike “Radoje Dakić” isplati po dvije hiljade EUR na ime nematerijalne štete zbog povrede prava iz Ustava i Evropske konvencije.

Portal RTCG prenosi da je navedeno u informaciji koju je Vlada usvojila na sjednici u petak u vezi sa izvršenjem odluke Ustavnog suda od 24. oktobra prošle godine.

Bivši radnici „Radoja Dakića“, njih 11, podnijeli su Ustavnom sudu ustavnu žalbu zbog neizvršavanja pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka Osnovnog suda u Podgorici, radi naplate novčanog potraživanja od te fabrike.

Na osnovu navedenih sudskih odluka, podgorički Osnovni sud donio je rješenje o izvršenju, međutim ona nijesu izvršena, zbog čega podnosioci smatraju da je došlo do povrede prava iz odredbe člana 32. st. Ustava Crne Gore, kao i odredbe člana 6 stav 1 Evropske konvencije i člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju.

“U skladu sa navedenim, Ustavni sud je donio odluku kojom obavezuje Ministarstvo finansija da svakom podnosiocu ustavne žalbe – stečajnom povjeriocu preduzeća “Radoje Dakić” u stečaju, isplati naknadu u neoporezivom iznosu od dvije hiljade EUR na ime nematerijalne štete zbog povrede prava iz člana 32 Ustava i člana 6 stava 1 Konvencije, u roku od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva za isplatu naknade. Advokatska kancelarija Prelević O.D. podnijela je Ministarstvu finansija zahtjev za isplatu naknade u skladu sa odlukom Ustavnog suda”, navodi se u dokumentu.

Ustavom je propisano da je odluka Ustavnog suda obavezujuća i izvršna.

