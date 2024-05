NBA: Novi brejk Dalasa, vodi 2:0 u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Dalasa pobijedili su u gostima ekipu Minesote 109:108 i poveli 2:0 u finalu Zapadne konferencije NBA lige.

Odlučujuće poene postigao je Luka Dončić, koji je tri sekunde prije kraja, preko Rudija Gobera, pogodio trojku za pobjedu.

Dončić je meč završio sa 32 poena, deset skokova i 13 asistencija.

Kod Minesote najefikasniji je bio Naz Rid sa 23 poena.

Finalna serija seli se u Dalas, a naredna utakmica na programu je u noći između nedjelje i ponedjeljka.

U plej-ofu igra se na četiri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS