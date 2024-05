Cijene nafte iznad 81 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima iznad 81 USD budući da trgovci vagaju znakove jačanja potražnje na pragu ljetne sezone vožnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i oprez američke centralne banke pri razmatranju troškova zaduživanja.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje trgovine u četvrtak i iznosila je 81,37 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 76,85 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce je ove sedmice zabrinuo zapisnik sa sjednice odbora za monetarnu politiku Federačlnih rezervi (Fed) zbog izjava nekih zvaničnika da bi bili spremni i podići troškove zaduživanja ako inflacija ponovo ojača. Međutim, predsjednik Fed-a Jerome Powell i drugi zvaničnici saopštili su naknadno da su šanse za takav ishod vrlo male.

Viši troškovi zaduživanja koče ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima.

Protivteža signalima iz Feda bili su znakovi jačanja potražnje za benzinom u SAD-u uoči prazničnog vikenda. Dan sjećanja na pale američke vojnika označava početak sezone vožnje u SAD-u.

Potražnja za benzinom dosegnula je prošlu sedmicu najviši nivo od novembra, objavilo je u srijedu ministarstvo energetike, što je podržalo cijene nafte budući da američki vozači čine otprilike desetinu svjetske naftne potražnje i predstojeća sezona vožnje stub je njenog oporavka, napisali su u bilješci analitičari ANZ-a.

Pažnja se sada preusmjerava na sastanak vodećih proizvođača iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i grupe njenih saveznika na kojem bi se trebalo odlučivati o snabdjevanju. OPEC+ trenutno smanjuje isporuke za 2,2 miliona barela dnevno kako bi stabilizovao cijene.

OPEC je odvojeno izvijestio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 86 centi, na 82,41 USD.

