Podrška Češke na evropskom putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Češka podržava Crnu Goru na evropskom putu i nudi dalju saradnju kroz tehničku i ekspertsku pomoć, posebno u dijelu usaglašavanja crnogorske legislative sa legislativom Evropske unije (EU).

To je poručeno na sastanku ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i češkog ministra za životnu sredinu Petra Hladika.

Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Marinović i Hladik su se sastali na marginama Konferencije Okvirne Konvencije Ujedinjenih nacija o klimatksim promjenama (COP28) u Dubaiju.

Navodi se da je na sastanku razgovorano o produbljivanju bilateralnih odnosa Crne Gore i Češke, prije svega u oblastima ekologije, upravljanja otpadom, klimatskih promjena, ali i održivog razvoja, razvoja turizma i privlačenja čeških investitora.

“Češka je iskazala svoju podršku Crnoj Gori na evropskom putu i ponudila dalju saradnju kroz tehničku i ekspertsku pomoć, posebno u dijelu usaglašavanja crnogorske legislative sa legislativom EU, kroz angažovanje čeških eksperata za konkretne oblasti”, kaže se u saopštenju.

Hladik je, kako se navodi, istakao iskustvo koje imaju u oblasti ublažavanja i sanacije štetnih uticaja na životnu sredinu i predložio angažovanje čeških eksperata u cilju organizacije treninga i edukativnih radionica u Crnoj Gori.

Martinović je zahvalio na podršci Češke, dodajući da je Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera otvoreno za saradnju u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, posebno uzimajući u obzir da je pred Crnom Gorom zatvaranje Poglavlja 27 i da je Vlada snažno posvećena procesu EU integracija.

“Dogovorene su dalje aktivnosti u pogledu potpisivanja memoranduma o saradnji u oblasti životne sredine, kao i u oblasti turizma”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS