Podići operativnu spremnost zbog najavljenog nevremena

Podgorica, (MINA) – Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova pozvao je sve učesnike u sistemu zaštite i spašavanja da podignu operativnu spremnost zbog najavljenih vremenskih neprilika.

Iz MUP-a su kazali da se sjutra, prema informacijama Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u Crnoj Gori očekuju nestabilne vremenske prilike.

“Na teritoriji Crne Gore vrijeme će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, a mjestimično pljuskovi i grmljavina”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se tokom prvog dijela dana više padavina očekuje u zapadnim predjelima, dok se u popodnevnim satima i tokom noći očekuju intenzivnije padavine u većem dijelu države.

“Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, a vjetar umjeren do jak, na udare veoma jak do olujni, južnih smjerova. Duž obale se očekuju jači talasi”, dodaje se u saopštenju.

Iz MUP-a su kazali da su, kao posljedica obilne kiše, lokalno mogući kratkotrajni problemi sa obilnom količinom vode, posebno u urbanim sredinama, na bujičnim tokovima i duž saobraćajnica koje presjecaju planinske kosine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS