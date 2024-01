Početak rada polaznika 14. generacije Policijske akademije

Podgorica, (MINA) – Policijska profesija zahtijeva posvećenost i hrabrost, a često i mnoge žrtve i odricanja, rekao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) saopšteno je da je u Vili Gorica danas upriličena svečanost povodom početka radnog angažmana 49 polaznika 14. generacije Policijske akademije.

Kako se navodi, akademcima je rješenja uručio Šaranović, koji je kazao da očekuje da će svoje zadatke obavljati časno i odgovorno, kao i da će u svojoj profesionalnoj karijeri nizati samo uspjehe.

“Naša zajednička borba je naizgled teška, ali je sigurno da će biti mnogo teža organizovanim kriminalnim grupama. Snaga našeg jedinstva i profesionalne odlučnosti biće superiorna, a poruka će biti jasna – snaga države nad kriminalom biće neupitna” istakao je Šaranović.

On je akademce informisao da će naredne sedmice biti pokrenuta procedura za prijem 64 polaznika 15. generacije Policijske akademije, a u ponedjeljak će 96 polaznika 17. generacije započeti obuku i pripremu za policijski poziv.

“Rad na očuvanju bezbjednosti podrazumijeva veliku odgovornost, ali vam pruža i jedinstvenu priliku da štitite bezbjednost građana i budete u njihovoj službi. Vjerujem da ste kada ste birali ovaj poziv imali upravo taj motiv – da radite u interesu svih građanki i građana Crne Gore”, poručio je Šaranović.

On je kazao da je od samog stupanja na dužnost posvećen kadrovskim reformama i da očekuje da će upravo oni, mladi obrazovani ljudi, svojim entuzijazmom doprinijeti kreiranju nove percepcije građana o ovoj profesiji, u kojoj neće više biti mjesta za korumpirane službenike.

“Policijska profesija pruža puno mogućnosti, ali zahtijeva posvećenost i hrabrost, a vrlo često i mnoge žrtve i odricanja“, naveo je Šaranović.

On je akademcima poručio da treba da poštuju zakone i postupaju etično, profesionalno i bez diskriminacije.

„Ako vas ovi principi budu vodili, nema sumnje da ćete imati dobre rezultate, na zajednički ponos”, istakao je Šaranović.

Kako je kazao, svi profesionalni službenici mogu računati na njegovu beskompromisnu podršku.

Šaranović je dodao da će pored daljeg unapređenja materijalnog statusa službenika u narednom periodu napori biti usmjereni i na obezbjeđivanje savremenije opreme, modernih uniformi i stvaranje uslova za adekvatne obuke.

On je, govoreći o postignutim rezultatima, u prvom redu u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, naglasio da se sve te aktivnosti sprovode kako bi Crna Gora poboljšala bezbjednosni sistem i parirala policijskim službama najrazvijenih evropskih država.

Prema riječima Šaranovića, za dalju uspješnu borbu sa svim izazovima koji prijete sigurnosti, potrebno je da pripadnicima policije javni interes i unapređenje službe bude na prvom mjestu.

On je poručio da će kao ministar unutrašnjih poslova obezbijediti povoljan ambijent za rad u kojem vlada princip meritokratije i u kojem nema diskriminacije.

“Ovaj poziv čuva najveće vrijednosti, kao što su sloboda, dostojanstvo, imovina, porodica i život. Zbog toga svako društvo pred policiju postavlja zadatak da u svojim redovima ima pojedince od najvećeg integriteta”, zaključio je Šaranović.

Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečič, kazao je da su, kada su preuzeli vlast i formirali 44. Vladu prije nekoliko mjeseci, suočili sa brojnim izazovima, velikim naslijeđenim problemima.

„Ali jedan od izazova sa kojim sam se upoznao na početku svog mandata i koji je za mene imao jednu vrstu, kao i za ministra unutrašnjih poslova, emotivnog pristupa jeste vaš problem i nepravda koja je učinjena vama, imajući u vidu činjenicu da ste preko godinu dana čekali da krenete sa odrađivanjem pripravničkog staža i da radite ono za šta ste se školovali”, kazao je Bečić.

On je akademcima poželio sreću i uspjeh na veoma izazovnom i složenom putu.

Bečić je naglasio da se najviše uzdaju u akademce, kao mlade, zdrave, potentne generacije, kako bi se vratila moralnost u policijske i druge bezbjednosne strukture, jer bez časti, bez moralnosti, bez sistema vrijednosti nema ni uspjeha, nema ni rezultata, nema ni budućnosti.

„Da nam se više nikada ne desi brukanje časnih uniformi crnogorskih policijskih struktura. Da nam se nikada više ne desi da u policijskim strukturama imamo one koji su služili narko kartelima, koji su polagali račune ne građanima i svojim nadređenima, već šefovima najvećih narko kartela”, rekao je Bečić.

On je dodao da nema ništa ljepše s jedne strane, ali ništa ni izazovnije sa druge strane, nego kada su ljudi u prilici da služe svojoj državi, da brane integritet države i bezbjednost građana, a da na taj način obavljaju veoma važnu i značajnu patriotsku dužnost.

Kako je rekao, političari i lideri su prolazni i treba da budu prolazni, jer je to suština i svrha demokratije.

Bečić je istakao da ono što čuva budućnost jedne države, ono što je srce jednog sistema, jesu policijski službenici i mnogi drugi službenici širom sistema crnogorskih institucija.

„Zato, pomozite nam da jačamo institucije, da čuvamo institucionalnu memoriju, jer jačajući institucije, unaprijeđujući i ekonomsko socijalni položaj i naših službenika i svih građana Crne Gore, mi čuvamo vječnost Crne Gore“ rekao je Bečić.

On je naveo da je to mjera patriotizma, ali i velika obaveza, prema budućim generacijama.

„Jer svi zajedno imamo jednu veliku šansu da vrlo brzo postanemo 28. članica Evropske unije. Nije to posao za jednog čovjeka, nije to posao za par ljudi, to je posao za sve nas, a snaga nikad nije bila u brojnosti već u nama samima“, istakao je Bečić.

Kako je kazao, pored činjenice da se ovih dana svjedoči brojnim hapšenjima, procesuiranjima, zaplijenama, ne gledavši ko je ko, niti kako se neko zove, da li je pripadnik policije ili nije, da li je pripadnik nekog klana, prema riječima Bečića „mi zajedno sa vama nemamo obavezu prema bilo kom klanu, prema bilo kom pojedincu koji je kršio zakon, prema bilo kojoj organizovanoj kriminalnoj grupi“.

„Uvijek zakon u ruke, rukovodimo se samo i isključivo principima pravde, čestitosti i profesionalizma“, poručio je Bečić.

On je akademcima poručio da će uvijek biti na pravom putu kada čuvaju ličnu, ali i slobodu crnogorskih građana i Crne Gore.

Zoran Prelević, koji se obratio u ime akademaca, zahvalio je Bečiću i Šaranoviću na zalaganju u vezi sa njihovim statusom i radnim angažovanjem kao i na prilici da na svečan način obilježe početak karijere.

On je istakao da će poštovati privilegiju da služe svojoj državi te da će učiniti sve da kroz primjenu Ustava i zakona doprinesu napretku Crne Gore i bezbjednosti svih građana.

