Počeli sistematski pregledi za upis u prvi razred osnovne škole

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja (DZ) Glavnog grada započeo je 1. marta sa obaveznim sistematskim pregledima djece za upis u prvi razred osnovnih škola, saopštili su iz te zdravstvene ustanove.

Pregledi su, kako su rekli, obavezni za svu djecu rođenu 2018. godine i obavljaju se kod izabranog pedijatra u prethodno zakazanom terminu.

„Mole se svi roditelji i staratelji, koji do sada nijesu zakazali sistematske preglede djece, da ih zakažu kod izabranih pedijatra“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se pregledi mogu zakazati putem telefona, ili direktno kod sestara u DZ.

Iz DZ Glavnog grada rekli su da sistematski pregled podrazumjeva mjerenje tjelesne mase i visine i unošenje dobijenih podataka u karte rasta, da bi se procjenilo da li dijete težinom i visinom odstupa od očekivanog za uzrast i pol.

Obavlja se, kako su kazali iz te zdravstvene ustanove, kompletan pregled djeteta po svim organskim sistemima, procjenjuje se stanje vida, sluha i govora, emocionalna i kognitivna zrelost djeteta, kao i grafomotorika.

„Ukoliko se nakon pregleda procjeni da postoji potreba za dodatnom konsultacijom, dijete se upućuje na druge specijalističke i subspecijalističke preglede“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS