Perović: Crna Gora će predano pristupiti realizaciji zadataka NATO agende

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će predano pristupiti realizaciji zadataka NATO agende kako bi Alijansa, združenim naporima, ostala garant jake kolektivne odbrane, kazao je državni sekretar Ministarstva odbrane Krsto Perović.

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da su drugog dana sastanka Sjevernoatlantskog savjeta (NAC), koji je održan u sjedištu NATO u Briselu, ministri odbrane iskazali spremnost da ulože potrebne napore i kapacitete u cilju pune implementacije odluka donijetih na Samitu u Viljnusu, a koje su od ključnog značaja za unapređenje sveukupnog odvraćanja i odbrane NATO.

„Ministri odbrane zemalja članica Alijanse su kazali da je izvršenje usvojenih planova odbrane jedan od prioriteta za naredni period, uzimajući u obzir da će se zahvaljući njima značajno unaprijediti spremnost Alijanse da se odbrani od bilo koje prijetnje, u skladu sa pristupom 360 stepeni“, kaže se u saopštenju.

Perović je kazao da je ovogodišnji Samit još jednom pokazao da je NATO jedinstven i odlučan kada je u pitanju odbrana vrijednosti na kojima počivaju demokratska društva.

On je rekao da iako su tom prilikom donijete brojne ambiciozne odluke, saveznice su dale jasan signal da će predstojeći period obilježiti odgovoran pristup svih kako bi se zacrtani ciljevi dostigli u predviđenom roku.

Navodi se da je Perović kazao da će Crna Gora, kao i do sada, predano i odgovorno pristupiti realizaciji zadataka sa NATO agende kako bi Alijansa, združenim naporima, ostala garant jake kolektivne odbrane.

On je, kako se dodaje, istakao da je tokom proteklih mjeseci značajno unaprijeđeno savezničko prisustvo na istočnim granicama, gdje Crna Gora daje svoj doprinos kroz angažman naših pripadnika u borbenim grupama u Letoniji i Bugarskoj.

U saopštenju se navodi da su ministri razgovarali i o stanju u NATO misijama i operacijama.

U svijetlu posljednjih dešavanja na Kosovu, ministri su istakli važnost koordinsanog djelovanja međunarodnih aktera na terenu, Evropske unije (EU), Ujedinjenih nacija i NATO-a.

Ministri su, kako se dodaje, naglasili punu posvećenost očuvanju bezbjednosti Zapadnog Balkana.

Navodi se da su ministri kazali da treba iskoristiti potencijal dijaloga na relaciji Beograd – Priština, kako bi se zajedničkim zalaganjem, mirnim putem, došlo do trajnog rješenja i dugoročne stabilnosti cijelog regiona.

„Takođe, pozdravili su i nedavno proširenje mandata NATO misije u Iraku, koje će podrazumijevati pružanje savjetodavne i pomoći u izgradnji kapaciteta iračkom Ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj policiji“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da su u tom kontekstu, kazali i da priroda novih bezbjednosnih izazova zahtijeva uključivanje cjelokupne međunarodne zajednice i intenzivnu saradnju sa svim relevantnim međunarodnim akterima, u prvom redu EU, koja ostaje važan partner Alijanse.

Iz Ministarstva su rekli da je, imajući u vidu najnovija dešavanja na Bliskom istoku, a na zahtjev Izraela, ministrima odbrane NATO-a, situaciju na terenu predočio izraelski ministar odbrane Joav Galant, putem video linka.

„Saveznice su jednoglasno najoštrije osudile terorističke napade Hamasa i stradanje velikog broja nedužnih civila“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Crna Gora je, iskazujući solidarnost sa Izraelom, podržala suvereno pravo Izraela na samoodbranu i naglasila da Hamas mora snositi punu odgovornost za nedavne terorističke napade.

