Indeksi porasli treći dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle treći dan zaredom, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima kompanija i nadi ulagača da će Federalne rezerve (Fed) ove godine smanjiti kamatne stope.

Dow Jones ojačao je 0,46 odsto na 38.852 boda, dok je S&P 500 porastao 1,03 odsto na 5.180 poena, a Nasdaq indeks 1,19 odsto na 16.349 bodova.

Pozitivno na tržište i dalje utiču podaci s tržišta rada, objavljeni u petak, koji su pokazali da je broj zaposlenih u aprilu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porastao manje nego što se očekivalo.

Plate su takođe porasle manje nego što se očekivalo, što bi moglo značiti da bi narednih mjeseci inflacija mogla popustiti, prenosi Hina.

Ti podaci, koji ukazuju na “hlađenje” tržišta rada, podržali su nadu ulagača da bi Fed u ovoj godini mogao smanjiti kamatne stope u dva navrata, počevši od septembra.

Podršku tržištu pružaju i kvartalni poslovni rezultati kompanija. Do sada je gotovo 400 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa obavijestilo o rezultatima, pri čemu ih je oko 77 odsto nadmašilo očekivanja po pitanju zarada.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,51 odsto na 8.213 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,96 odsto na 18.175 poena, a pariski CAC 0,49 odsto na 7.996 bodova.

