U Kotoru oko 3,5 hiljada turista

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Pripreme za ljetnju turističku sezonu u kotorskoj opštini već su uveliko počele, a prema posljednjem presjeku, u gradu je 3,5 hiljada prijavljenih turista.

Posjetioci su tokom februara mogli uživati u Kotorskim zimskim feštama, zatim Tradicionalnom kotorskom karnevalu,a brojni turisti i domaće stanovništvu proljećne dane uljepšali su sa brojnim koncertima i sportskim dešavanjima tokom manifestacije Proljeće u Kotoru, prenosi Mediabiro.

Prema riječima direktora Turističke organizacije (TO) Kotora, Jovana Ristića, ova opština je veoma blizu da u punom kapacitetu živi svih 365 dana u godini.

“Što se tiče broja gostiju koji imaju prijavljen boravak u našem gradu, prema posljednjem presjeku je bilo oko 3,5 hiljada turista, od kojih je blizu 1,5 hiljada u hotelima, dok su ostali smješteni u privatnim smještajima. Visok je procenat naših sugrađana koji prijavljuju svoje goste, međutim, i dalje imamo one koji to ne rade. Na posljednjem presjeku izletnika je bilo nešto više od četiri hiljade za koje je plaćena izletnička taksa, što može reći da je njih mnogo više, jer se pomenuta taksa naplaćuje samo onim izletnicima koji organizovano dolaze u naš grad”, rekao je Ristić.

On je dodao da Kotorski bedemi obaraju sve rekorde što se tiče prodaje ulaznica.

Ristić je podsjetio da su prije kovid perioda i rata u Ukrajini kotorsku opštinu najviše posjećivali gosti iz Srbije i regiona, kao i gosti iz bivših sovjetskih država.

“Situacija se dosta promijenila, krenuli smo sa nekim drugim emitivnim tržištima kroz različite kampanje, najviše digitalnu, i već smo prve godine imali sjajne rezultate. Tako da se sada možemo pohvaliti da Kotor posjećuju gosti iz Velike Britanije, nakon kampanje koju smo radili sa lokalnim turističkim organizacijama Herceg Novog i Tivta, a nakon toga se uključila i Nacionalna turistička organizacija”, precizirao je Ristić.

Takođe, američko tržište je u porastu, francusko i njemačko, a imaju dosta turista i iz Turske.

Prema njegovim riječima, poskupljenja u Kotoru nije bilo, te su cijene smještaja ostale iste u odnosu na prošlu godinu.

“Ono što je nama najbitnije jeste ocjena vrijednosti usluga u Kotoru, koja je zaista na zavidnom nivou. Naši hoteli su na izuzetno visokom nivou, restorani su ocjenjeni kao veoma dobri, kao i ugostiteljske usluge. Cijene u Kotoru, imajuću u vidu sve ono što Kotor jeste, dakle UNESCO – om zaštićen grad kada su u pitanju kulturni spomenici i prirodno orkuženje, su sasvim korektne”, zaključio je Ristić.

