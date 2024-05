Računovođe i revizori krajem maja o kvalitetu finansijskog izvještavanja

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) organizovaće krajem maja u Ulcinju međunarodni simpozijum, na kojem će predstavnici računovodstveno-revizorske struke dati odgovore na brojne izazove sa kojima se suočava crnogorska ekonomija.

Međunarodni simpozijum biće održan od 23. do 25. maja i okupiće više od 300 učesnika.

Iz ISRCG su kazali da računovodstveno-revizorska struka u Crnoj Gori treba posebnu pažnju da posveti nizu pitanja koja su od suštinskog značaja za kvalitet finansijskog izvještavanja.

“Shodno tome, učesnici ovogodišnjeg simpozijuma će pokušati da daju odgovore na ova i mnoga druga aktuelna i relevantna pitanja”, navodi se u saopštenju.

U okviru drugog dana simpozijuma, 24. maja, ISRCG će u saradnji sa Centrom za reformu finansijskog izvještavanja (CFRR) Svjetske banke (SB) organizovati nacionalnu konferenciju pod nazivom Jačanje korporativnog upravljanja u Crnoj Gori: izvještavanje o održivosti i povećanje značaja uloge revizorskih odbora.

“Koferencija ima za cilj podizanje svijesti o okviru izvještavanja o korporativnoj izdrživosti, kako ojačati korporativno upravljanje, sa posebnim naglaskom na preduzeća u većinskom državnom vlasništvu”, dodaje se u saopštenju.

Govornici na ovogodišnjem simpozijumu biće stručnjaci iz zemlje, regiona, zemalja Evropske unije (EU), ali i drugih svjetskih zemalja.

Detaljne informacije mogu se pronaći na zvaničnoj web stranici ISRCG: https://www.isrcg.org/kontinuirana-edukacija/ix-medunarodni-simpozijum-racunovoda-i-revizora-crne-gore

