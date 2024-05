Minesota ponovo jača od Denvera

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Minesote pobijedili su Denver 106:80 i poveli 2:0 u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Minesotu, koja je dobila svih šest mečeva u ovogodišnjem plej-ofu, do pobjede vodili su Karl-Entoni Tauns i Entoni Edvards sa po 27 poena.

Istakli su se i Nikejl Aleksander Voker i Naz Rid sa po 14 poena.

U ekipi Denvera najbolji je bio Aron Gordon sa 20, dok je Nikola Jokić utakmicu završio sa po 16 poena i 16 skokova i osam asistencija.

Naredna utakmica biće odigrana u noći između petka i subote.

U Istočnoj konferenciji, košarkaši Njujorka pobijedili su Indijanu 121:117 i poveli na startu polufinalne serije.

Junak trijumfa bio je Džejlen Branson sa 43, Donte Divinćenco postigao je 25, a poen manje Džoš Hart.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Majls Tarner sa 23 poena.

Druga utakmica igra se ponovo u Njujorku, u noći između srijede i četvrtka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS