Saudijska Arabija i geopolitičke napetosti podržale cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak iznad 83 USD, pod uticajem poskupljenja saudijskih isporuka i obnovljenih napetosti na Bliskom istoku.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 43 centa i iznosila je 83,39 USD. Na američkom tržištu, barelom se trgovalo po 51 cent višoj cijeni, od 78,62 USD, prenosi Hina.

Naftna tržišta poljuljalo je prošle sedmice posustalo zapošljavanje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i nagađanje da bi američka centralna banka mogla odložiti snižavanje kamatnih stopa do jeseni, što bi na duži rok zakočilo ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima.

U ponedjeljak, tržišta su se stabilizovala nakon što je Saudijska Arabija podigla službene prodajne cijene barela s rokom isporuke u junu kupcima u Aziji, sjeverozapadnoj Evropi i Mediteranu, najavljujući da očekuje snažnu potražnju tokom ljeta.

Podršku cijenama pružile su na početku sedmice i naznake oporavka ekonomske aktivnosti u Kini, uz kontinuirane dobre rezultate uslužnog sektora, pojačanu potražnju i poboljšano raspoloženje poslovnih čelnika.

Trgovce istovremeno zabrinjava pojačana napetost na Bliskom istoku.

Palestinski Hamas ponovio je da je uslov za oslobađanje izraelskih talaca prekid vatre u okupiranom Pojasu Gaze. Izrael se sprema da napadne grad Rafah na granici Gaze i Egipta, pozivajući palestinske izbjeglice da napuste grad.

“Vijest da Izrael ipak namjerava da proširi vojne operacije na Rafah mogla bi osujetiti potencijalni sporazum o prekidu vatre i iznova raspiriti geopolitičku napetost na Bliskom istoku koja se, kako se činilo, počela stišavati”, rekao je Tony Sycamore iz IG Marketsa.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak pojeftinio 44 centa na 83,79 USD.

