Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori potrebno je ojačati primarni nivo zdravstvene zaštite, koji je stub svakog zdravstvenog sistema i u kojem se obavlja 80 odsto usluga, saopšteno je na sastanku ministra zdravlja Vojislava Šimuna i predsjednice Ljekarske komore Žanke Cerović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, na sastanku Šimuna i Cerović je poručeno da je jačanje javnog zdravstva svima u interesu.

„Zajednička ocjena je da treba ojačati primarni nivo zdravstvene zaštite, koji je stub svakog zdravstvenog sistema, u kojem se obavlja 80 odsto usluga“, navodi se u saopštenju.

Šimun je istakao da Ministarstvo zdravlja želi da gradi partnerstvo sa strukovim tijelima na jakim osnovama, kontinuiranu saradnju i komunikaciju i razmjenu stručnih mišljenja.

On je kazao da im je od velikog značaja da se na pravi način iskoriste kapaciteti svih komora, jer, kako je naveo, tamo sjede reprezentativni članovi iz zdravstvenog sistema.

Šimun je rekao da će u Ministarstvu zdravlja imati iskrene saradnike.

Cerović je, kako se navodi, izrazila očekivanje da će u narednom periodu saradanja između Ministarstva zdravlja i strukovnih regulatornih tijela biti kvalitetnija i konstruktivnija, naglašavajući da je u prehodnom periodu bila na niskom nivou.

Ona je navela da je i u izvještaju Evropske komisije, kao ozbiljna zamjerka naveden upravo izostanak saradnje sa zdravstvenim ustanovama i sa Ljekarskom komorom kao najkredibilnijom organizacijom ljekara u državi.

Navodi se da je Cerović predočila Šimunu da je zadatak Komore, da zajedno sa Ministarstvom priprema strateška dokumenta u oblasti zdravstva, kao što su Strategija razvoja zdravstva i svi zakoni vezani za zdravstvenu zaštitu, budući da ima najbolji uvid u sistem i bazu podataka o svim ljekarima u Crnoj Gori.

Ona je naglasila da Zakon o zdravstvenoj zaštiti mora biti savremen i po ugledu na države članice Evropske unije.

Iz Ministarstva su kazali da su sagovornici ocijenili da je potrebno da se stvore uslovi da se u sistemu zadrže kako iskusni ljekari, tako i mladi zdravstveni kadar.

