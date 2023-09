Od početka godine 114 prijava za govor mržnje upućen LGBTI osobama

Podgorica, (MINA) – LGBT Forum Progres od početka godine je Upravi policije podnio 114 prijava za govor mržnje upućen LGBTI osobama u javnom onlajn /online/ prostoru, saopštili su iz te nevladine organizacije (NVO).

Iz Forum Progresa su kazali da su te prijave odgovor na porast negativnih komentara mržnje na društvenim mrežama, a koji se postavljaju ispod vijesti koje se tiču LGBTI tematike, događaja te zajednice ili javnih istupa LGBTI osoba.

„Protekle decenije aktivnog rada na monitoringu javnog prostora, Tim za monitoring govora mržnje LGBT Forum Progresa podnio je više hiljada prijava Upravi policije, čime je postignut kontinuitet ukazivanja na govor mržnje kao negativan fenomen, koji je i dalje sveprisutan u Crnoj Gori“, rekli su iz Forum Progresa.

Oni su istakli da kontinuirani proces prijavljivanja govora mržnje koji je upućen LGBTI zajednici igra ključnu ulogu u borbi protiv diskriminacije i stvaranju sigurnog okruženja za sve LGBTI osobe u Crnoj Gori.

Iz Forum Progresa su kazali da je, imajući u vidu i činjenicu da govor mržnje često predstavlja prvi korak ka daljem ugrožavanju fizičke bezbjednosti i nasilju nad LGBTI osobama, prijavljivanje i dalje izuzetno važno za integritet LGBTI zajednice, ali i za razvoj društva u cjelini.

Iz te NVO su poručili da će, kroz monitoring javnog online prostora, nastaviti sa naporima suzbijanja govora mržnje prema LGBTI osobama i na adekvatne načine obavještavati javnost o zastupljenosti tog negativnog fenomena i efikasnost odgovora ključnih institucija sistema.

Oni su kazali da je, u cilju jačanja odgovora sistema na govor mržnje, pogotovo na sjeveru države, planiran trening namijenjen službenicima Uprave policije koji rade na zaprimanju prijava.

Iz Forum Progresa su naveli da je planiran trening i zastupnika Uprave policije za pokretanje prekršajnog postupka, radi povećanja efikasnosti korišćenja dostupnih instrumenata borbe protiv govora mržnje usmjerenog ka LGBTI zajednici.

„Ove aktivnosti se realizuje u okviru projekta „Zajedno protiv govora mržnje prema LGBTI osobama“ koji je finansiran od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore. Stavovi izraženi u tekstu ne odražavaju stavove Ministarstva kao donatora“, navodi se u saopštenju.

