Objavljena dokumentacija iz sudskih spisa u slučaju porodice Klapuh

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru edicije o procesu suočavanja s prošlošću u Crnoj Gori, objavio je publikaciju u kojoj su dokumentovani sudski spisi iz predmeta poznatog kao “Porodica Klapuh”, ubijenih 1992. godine na mostu “Obrada Cicmila” u Plužinama.

Koordinator programa Ljudska prava Damir Suljević, rekao je da se pored sudskih spisa, koji uključuju i različite procesne akte, u publikaciji nalaze i prateći prilozi koji pružaju uvid u brojne detalje tog zločina.

Suljević je istakao da dokumentovanjem ovih autentičnih dokumenata, CGO nastoji da istraživačima/cama, medijima i profesionalcima/kama iz oblasti prava, ali i zainteresovanim građanimakama pruži bolji uvid u detalje tog zločina i činjenice koje su u tom postupku utvrđene.

“Čime se doprinosi boljoj analizi propusta i uspostavljanju konstruktivnijih institucionalnih i društvenih praksi u suočavanju s prošlošću”, naveo je Suljević u izjavi dostavljenoj medijima.

On je kazao da je porodica Klapuh iz Foče, Hasan, Ferida i njihova kćerka Sena, platila poznanicima, pripadnicima specijalnog odreda “Dragan Nikolić” Vojske Republike Srpske da ih, kako bi pobjegli sa ratom zahvaćene teritorije, bezbjedno prevezu u Crnu Goru.

Suljević je rekao da su ubrzo nakon prelaska graničnog prelaza, pripadnici te jedinice izveli Hasana Klapuha, ubili ga i bacili preko mosta.

“Potom su teško ranili njegovu suprugu Feridu i ćerku Senu i bacilli ih obje u korito rijeke Pive. Sudski vještak je utvrdio da su njih dvije su preminule nakon nekog vremena, a od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem i povreda nastalih padom niz provaliju”, naveo je Suljević.

Suljević je doda je njihova tijela narednog dana pronašao putar i da je crnogorska policija brzo, uvidom u evidenciju sa graničnog prelaza, identifikovala osumnjičene za zločin i optužnica je podignuta februara 1993. godine.

“Tadašnje Više javno tužilaštvo je za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva kao saizvršioce teretilo Janka Janjića, Zorana Simovića, Zorana Vukovića, Radomira Kovača i Vidoja Golubovića, dok optužnicom nije obuhvaćen brat Radomira Kovača, Milomir, koji je ubrzo nakon izvršenog zločina počinio samoubistvo”, rekao je Suljević.

On je podsjetio da su presudom Višeg suda u Podgorici, svi osuđeni na po 20 godina zatvora za krivično djelo ubistva, osim Golubovića, koji je osuđen na osam mjeseci zbog neprijavljivanja krivičnog djela.

Suljević je kazao da je Rješenjem Vrhovnog suda iz 1995. godine, postupak vraćen na ponovno suđenje, i da je pravosnažno okončan 1997. godine.

“Novom presudom, kazne su ostale istovjetne, uz drugačiju kvalifikaciju krivičnog djela, s obzirom da je sud uvažio navode optužbe i kvalifikovao ovo krivično djelo kao ratni zločin. Ovo je prva pravosnažna presuda u Crnoj Gori za ratni zločin”, rekao je Suljević.

On je dodao da je samo Vidoje Golubović, koji je u prvostepenom suđenju bio dostupan pravosudnim organima, odslužio kaznu tokom trajanja pritvora, dok su je ostali osuđeni izbjegli.

“Janko Janjić je preminuo 2000. godine kada je prilikom pokušaja hapšenja od strane SFOR-a smrtno stradao, a ostali osuđeni nisu ni danas dostupni pravosudnim organima Crne Gore, niti postoji najava da će svoju kaznu odslužiti, imajući u vidu da bilateralni sporazum između Crne Gore i BiH ne daje mogućnost za njihovo izručenje niti prenos izvršenje kazne”, kazao je Suljević.

Ovo je peta publikacija ovog tipa a prethodno su objavljeni sudski spisi za predmete “Morinj”, “Bukovica”, “Kaluđerski laz” i “Deportacija”.

Publikacija je dio projekta CGO-a „Obrazovanje za budućnost – tranziciona pravda za pomirenje“, a u okviru regionalnog programa Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija i sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS