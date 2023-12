Na Maloj Gorici posadili više od 50 stabala

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Addiko banke, u saradnji sa inicijativom Ozelenimo i gradskim preduzećem Zelenilo, posadili su danas više od 50 sadnica na podgoričkom brdu Mala Gorica, u cilju ozelenjavanja Glavnog grada i stvaranja nove park šume.

Na tom brdu u podgoričkom naselju Lješkopolje posađene su autohtone vrste javora, maslina i smokava.

Ekspert za korporativne komunikacije Addiko banke Nataša Milović rekla je da su, u okviru strategije društveno odgovornog poslovanja Addiko banke oformili volonterski klub, u kojem se zaposleni okupljaju, druže i pokazuju solidarnost i humanost.

Ona je kazala da je Addiko radio više akcija, a današnja predstavlja njihov dorpinos očuvanju prirode.

„I Mala Gorica će, kako smo saznali od naših partnera, za pet-šest godina postati novo plućno krilo grada i prve obrise nove park šume ćemo tada vidjeti“, navela je Milović.

Ona je zahvalila inicijativi Ozelenimo i preduzeću Zelenilo, koji su pomogli da današnja akcija uspije.

„Mislim da smo pravi primjer i drugima da pomognu da se ovo novo plućno krilo grada što prije pošumi i da napravimo dobar posao zajedno“, dodala je Milović.

Jedan od pokretača inicijative Ozelenimo Vuk Vujisić rekao je da nastavljaju sa inicijativom 600 hiljada stabala u sklopu mehanizma Ozelenimo Crnu Goru.

Kako je rekao, današnju akciju je podržala Addiko banka.

„Zajedno sa Zelenilom, Ozelenimo Crnu Goru i Addiko bankom smo formirali Addiko park“, rekao je Vujisić.

On je naveo da bi sljedeće nedjelje na Malu Goricu trebao da stigne i prvi mobilijar i sistem za navodnjavanje.

Vujisić je rekao da je današnja akcija samo još jedna u nizu kada je u pitanju ozelenjavanje brda Mala Gorica.

„Nadamo se da ćemo sa ovim akcijama nastaviti. Čekamo i asfalt na ovom području, a pozivamo i ostale firme i preduzeća koja odgovorno posluju da podrže ovakve akcije i da zajedničkim naporima dođemo do nove park šume Mala Gorica“, kazao je Vujisić.

Članica Upravnog odbora Addiko banke Biljana Vujović kazala je da banke igraju značajnu ulogu u sprovođenju i oblikovanju ESG agende.

Ona je istakla da se pod ESG agendom podrazumijevaju tri aspekta i to ekološki, aspekt socijalne odgovornosti i upravljački aspekt.

Vujović je objasnila da se aspekt socijalne odgovornosti zasniva na principu solidarnosti i pravičnosti u odnosima sa zaposlenima, akcionarima i klijentima banke.

„U ovom dijelu je i društvena odgovornost banke za podsticanje vrijednosti kao što su jednakost i inkluzivnost“, rekla je Vujović.

Ona je dodala da upravljački aspket zasniva na principu etičnosti i integriteta u poslovanju i podrazumijeva transparentnost u radu.

„Addiko banka je u skladu sa ovim principima definisala ESG strategiju, koja podrazumijeva niz konkretnih ciljeva koji težimo i svaki od tih ciljeva je ispraćen odgovarajućim inicijativa“, kazala je Vujović.

Kako je navela, jedna od takvih inicijativa je i današnja, koja se odnosi na direktno smanjenje karbonskog otiska.

„Pored direktnih aktivnosti, tu je niz indirektnih aktivnosti koje se odnose na našu kreditnu aktivnost, adekvatnu procjenu fizičkih i tranzicionih rizika u poslovanju naših klijenata, kao i podršku projektima koje klijenti treba da ostvare na svom putu ka održivom rastu i razvoju“, rekla je Vujović.

Ona je kazala da su u Addiko banci oformili program „Svako malo se računa“ koji je, kako je navela, njihov doprinos održivoj budućnosti.

Izvršni direktor Zelenila Petar Krivokapić rekao je da nastavljaju sa pošumljavanjem brda Mala Gorica, navodeći da prave novi simbol Podgorice.

„Ovaj put naš partner je Addiko banka i želim da im zahvalim na donaciji i pomoći da se ovo brdo ozeleni“, naveo je Krivokapić.

