Milatović: Stvaralaštvo Stanića trajna vrijednost crnogorske kulture

Podgorica, (MINA) – Impresivan stvaralački opus velikana crnogorskog slikarstva Voja Stanića predstavlja trajnu vrijednost kulture Crne Gore, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, čestitao 100. rođendan Staniću i poželio mu dobro zdravlje i sreću.

„Vaš impresivan stvaralački opus predstavlja trajnu vrijednost crnogorske kulture i njenu neraskidivu sponu sa najvećim dometima evropske likovne umjetnosti”, naveo je Milatović.

On je dodao da je uvjeren da će kulturne i obrazovne institucije u Crnoj Gori još studioznije i ozbiljnije nastaviti sa izučavanjem i promocijom Stanićevih djela kojima se ponosi cijela Crna Gora.

“Ovaj značajan jubilej – obilježavanje jednog vijeka od Vašeg rođenja – ujedno je i prilika da se pored Vaših profesionalnih dostignuća koja su prostavila Crnu Goru izvan njenih granica, prisjetimo i Vaše nepokolebljive moralne dosljednosti kojom ste osvjetlali obraz cijele zemlje kada je to bilo najpotrebnije”, rekao je Milatović.

Kako je kazao, Crna Gora pamti i cijeni Stanićevo učešće u antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu, kao i njegov antiratni angažman tokom devedesetih godina.

“Besprekorna biografija, autentičan stvaralački izraz i otmenost karaktera učinili su Vas ne samo bardom crnogorskog slikarstva, već i jednom od najznačajnijih ličnosti našeg vremena. Primite izraze moje naklonosti i osobitog uvažavanja”, poručio je Milatović.

