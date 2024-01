Milatović: Kvalitetno obrazovanje temelj izgradnje pravednijeg društva

Podgorica, (MINA) – Kvalitetno obrazovanje predstavlja temelj izgradnje pravednijeg i prosperitetnijeg društva, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, posjetio Osnovnu školu “Blažo Mraković” u Donjem Zagaraču, povodom 24. januara – Međunarodnog dana obrazovanja.

„Svako dijete je podjednako važno, bez obzira kolika je škola i koliko učenika ima. Neophodno je svima pružiti pristup obrazovanju kako bi stvorili društvo jednakih šansi za sve“, kazao je Milatović.

U saopštenju se navodi da je Milatović prilikom obilaska škole upoznat sa izazovima sa kojima se ta ustanova susrijeće u radu i činjenicom da školstvo u Donjem Zagaraču kontinuirano traje više od 150 godina.

„Tokom srdačnog susreta sa učenicima, kojih ova škola broji samo devet, on je ocijenio da njihov vedar duh, a i entuzijazam u radu nastavnog osoblja predstavljaju najveću vrijednost ove škole“, kaže se u saopštenju.

Milatović je istakao da je, iako tu školu pohađa mali broj učenika, to prilika da uz maksimalnu posvećenost svojih nastavnika učenici usvajaju nova znanja i vještine.

On je naglasio da se samo učenjem, vrijednim radom i zalaganjem mogu postići dobri rezultati u obrazovanju, koji će se kasnije nadograđivati i tako doprinosti boljitku zajednice i društva.

Direktor Osnove škole „Blažo Mraković“ Radovan Ristić kazao he da se posjetom Milatovića daje dodatan podstrek u radu ustanovi i nastavnom kadru.

On je zahvalio što je prepoznat značaj tako male škole „velikog srca“.

Ristić je dodao da jedino obrazovanje predstavlja ključ uspjeha u životu.

„On je ukazao na činjenicu da je ova škola duge tradicije nekada imala i do dvije stotine učenika, a da je, sticajem različitih okolnosti, njihov broj s vremenom opadao“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je cilj rukovodstva i nastavnog kadra da, predanim i kvalitetnim radom, omogući obrazovanje što većeg broja djece u ovoj školi, što predstavlja preduslov za dalji napredak ovog kraja.

Milatović je svima poželio srećan i uspješan početak drugog polugodišta, poručujući da će u njemu uvijek imati sagovornika spremnog da sasluša, pomogne i podrži svaku konstruktivnu ideju, na korist ustanove i obrazovnog sistema države.

