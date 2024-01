Milatović čestitao Dan opštine Bijelo Polje

Podgorica, (MINA) – Bijelo Polje mora na najefikasiji način da iskoristi geografski položaj, činjenicu da se nalazi na strateški najvažnijem putnom i željezničkom pravcu Crne Gore, kao i prirodu i nesumnjive turističke potencijale, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je čestitao Dan opštine Bijelo Polje predsjedniku Opštine Petru Smoloviću, predsjedniku lokalnog parlamenta Ernadu Suljeviću, odbornicama i svim građanima.

“Pobjeda nad fašizmom, koja je postala konačna 3. januara 1945. godine, ostaje trajno zapisana u istoriji Bijelog Polja i Crne Gore, kao djelo boraca Sedme crnogorske brigade “Budo Tomović“, čije junaštvo je udarilo pečat na slobodu ovog grada”, naveo je Milatović.

On je naglasio da čvrsto ukorijenjeni antifašizam predstavlja važno uporište društvene kohezije u bjelopoljskoj opštini, koju karakteriše tradicionalni međuvjerski i međunacionalni sklad.

“Upravo ove vrijednosti, višestruko potvrđene u izazovnim i turbulentnim vremenima koja su iza nas, predstavljaju pouzdan oslonac budućeg razvoja ovog kraja i nasljeđe na kome je puno lakše graditi bogatije i prosperitetnije društvo”, rekao je Milatović.

Kako je kazao, zadatak svih koji se nalaze na pozicijama vlasti, bilo da se radi o državnom ili lokalnom nivou, jeste da svojim djelovanjem doprinesu budućem razvoju Bijelog Polja.

“Bijelo Polje mora na najefikasiji način iskoristiti svoj geografski položaj, činjenicu da se nalazi na strateški najvažnijem putnom i željezničkom pravcu Crne Gore, kao i svoju predivnu prirodu i nesumnjive turističke potencijale”, rekao je Milatović.

On je naveo da su realizacija značajnih investicionih projekata, unapređenje infrastrukture i kreiranje novih radnih mjesta, osnove svakog kvalitetnog strateškog promišljanja o budućnosti lokalne zajednice.

“Jedino takvim pristupom – razmišljanja mladih Bjelopoljaca i Bjelopoljki o odlasku u druge zemlje, zamijeniće životna ambicija vezana za grad u kom su rođeni. U to ime, čestitam vam Dan opštine i želim puno uspjeha u godinama koje su pred nama”, poručio je Milatović.

