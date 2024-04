Gastronomski i muzički program Crne Gore privukao pažnju građana BiH

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je na sajmu Sarajevo Travel Fest predstavila raznovrsnu turističku ponudu destinacije, te privukla veliku pažnju posjetilaca.

Sarajevo Travel Fest je mjesto okupljanja cjelokupne turističke industrije zemalja regiona, Evrope, ali i svijeta u cilju promocije turističke ponude svake od zemalja učesnica. Crna Gora je kroz zanimljive prezentacije, gastronomske, folkorne, ali i muzičke sadržaje predstavila jedan dio kulture i tradicije što je privuklo pažnju posjetilaca i izmamilo veliki aplauz.

“Istakla bih da je promocija u BiH nešto što je važno u našim programima i planovima jer su gosti sa ovog tržišta treći po redu. Prošle godine je Crnu Goru posjetilo preko 210 hiljada turista koji su ostvarili više od 1,3 miliona noćenja, a to znači da se gosti BiH rado vraćaju i posjećuju Crnu Goru”, kazala je predstavnica NTO, Ljiljana Čukić.

Crnogorski štand su posjetili građani Bosne i Hercegovine, ministri, visoke zvanice iz regiona, kao i brojni mediji. Uz degustaciju crnogorskih proizvoda, uživali su u dobroj muzici i nastupima kulturno umjetničkog društva i Gradske muzike.

“Kad god imamo priliku posjećujemo Crnu Goru, pa ćemo ići i tokom ovog ljeta. Radujemo se i te kako jer uvijek ima šta da se ponudi, a i da se vidi. Pogotovo za naše putnike koji su mlađa populacija, tako da je njima Budva uvijek izbor broj jedan”, kazao je jedan od posjetilaca.

Tokom trajanja sajma, članica Izvršnog odbora NTO, Snežana Pekić, učestvovala je na konferenciji Kreativne i održive zajednice u turizmu 21. vijeka, koja doprinosi razvoju zajedničke saradnje u oblasti turizma. Osim toga, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Evropska preduzetnička mreža u Bosni i Hercegovini (EEN), uz podršku Sarajevskog sajma, te brojnih međunarodnih organizacija i agencija za razvoj i promociju turizma, organizovali su B2B poslovne susrete.

Tom prilikom je savjetnik direktorice NTO, Amel Dedeić održao brojne sastanke sa privredom, a cilj je bio sticanje novih poslovnih kontakata i pronalazak internacionalnih partnera za saradnju i buduće projekte.

Kao partnerska mreža NTO, učešće na Sajmu turizma u Sarajevu uzeo je prvi crnogorski mobilni operator – One Crna Gora koji je omogućio posjetiocima da učestvuju u nagradnoj igri i ogrebu više od 60 vrijednih turističkih i nagrada iz portfolija usluga i uređaja ove kompanije. Otkrivajući inovativnu aplikaciju kompanije posvećene tehnologiji, baš zahvaljujući kreiranju mreže sa Nacionalnom i lokalnim turističkim organizacijama Tivta, Bara, Herceg Novog, Podgorice, Plava i Pljevlja, posjetioci su imali priliku da osvoje nagrade u vidu boravka u nekim od sjajnih hotela na jugu ili sjeveru Crne Gore, osmišljene izlete ili vrijedne nagrade kompanije One.

“Imamo zaista odličnu saradnju sa organizacijama svih vrsta u Crnoj Gori, hotela, turističkih organizacija i turističkih agencija. Upravo moram da se pohvalim da sam i putem nagradne igre na štandu Crne Gore osvojio dva noćenja u jednom luksuznom hotelu na jugu zemlje”, kazao je novinar Dnevnog avaza, Denis Hajdarbašić.

Lokalne turističke organizacije su imale priliku da predstave svoju ponudu i razgovaraju sa posjetiocima. Direktor TO Žabljaka, Stojan Abazović, istakao je važnost promocije na tržištu Bosne i Hercegovine odakle dolazi sve veći broj gostiju.

“Ovog puta predstavljamo Žabljak i Durmitor – kao jednu od najljepših planina na svijetu, koja je na veoma bliskoj razdaljini od Sarajeva, nekih tri sata vožnje. Raduje nas što u posljednje vrijeme imamo sve više gostiju sa ovog tržišta. Durmitor je sam po sebi veoma interesantan gostima iz BiH zbog prirode i aktivnog turizma”, rekao je Abazović.

Natalija Terzić ispred TO Herceg Novog ističe da njihov grad nudi bogat i sadržajan program tokom predstojeće ljetnje turističke sezone, te da je ovaj sajam veoma značajan za predstavljanje kompletne ponude grada.

“Uz sve ono što je prepoznatljivo za Herceg Novi, uz gastro ponudu autentičnu za naše podneblje i sve ono što nude plaže, spremno dočekujemo goste tokom predstojećih ljetnjih mjeseci. Tako da se nadamo dobroj posjećenosti, a vidimo da je interesovanje zaista veliko, bar kada je Herceg Novi u pitanju”, poručila je Terzić.

Predstavnica TO Bar, Sara Jovićević, kazala je da Bar tradicionalno učestvuje na Sajmu turizma u Sarajevu, imajući u vidu da imaju veliki broj gostiju iz Bosne i Hercegovine.

“Pripremili smo veoma bogat sadržaj, posebno bih stavila akcenat na aktivni odmor što je posebna ponuda kada je naša opština u pitanju, imajući u vidu da se Bar nalazi na, kako mi volimo da kažemo, dvije čarobne obale. Osim toga, istakla bih da se u Baru u maju mjesecu održava konferencija E-gejminga koja će trajati od 10. do 12. maja gdje će učestvovati čak 50 govornika sa pet kontinenata iz 20 zemalja svijeta, što je jedna jako velika i važna stvar za nas i našu državu”, kazala je Jovićević.

Zajedno sa NTO svoju ponudu predstavile su lokalne turističke organizacije Ulcinja, Bara, Budve, Tivta, Kotora, Herceg Novog, Podgorice, Žabljaka, Kolašina, Rožaja, Bijelog Polja, Mojkovca, Šavnika, Gusinja, Pljevalja, Andrijevice kao i marketing partner One Montenegro.

