Krivična prijava protiv Nikšićanina zbog falsifikovanja isprave

Podgorica, (MINA) – Rožajska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv I.K. (32) iz Nikšića, osumnjičenog za krivično djelo falsifikovanje isprave.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici rožajskog Odjeljenja bezbjednosti na magistralnom putu u mjestu Rasadnik, kontrolisali I.K.

„Prilikom kontrole, na zahtjev saobraćajne patrole policije, I.K. je dao na uvid Uvjerenje o zdravstvenom stanju, na kojem je, kako je utvrđeno nakon kriminalističke obrade, ustanovljeno da je ispravljeno ime, prezime, datum rođenja, kao i broj lične karte, sa podacima I.K.“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama protiv I.K. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

