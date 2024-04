Krapović: Modernizujemo odbrambeni sistem i Vojsku na pravi način

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, u aktuelnim bezbjednosnim okolnostima i globalnim previranjima, modernizuje odbrambeni sistem i Vojsku na pravi način, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je, u izjavi nakon posjete Francuskoj, kazao da je ta posjeta bila veoma dobra i sadržajna.

Krapović je istakao da je posjetio Senat Francuske, gdje je učestvovao u radu Komisije za spoljnu politiku i oružane snage kojim predsjedava senator Sedrik Peren.

On je kazao da je posjetio i Parlament Francuske, gdje je učestvovao u radu Odbora za spoljnu politiku i oružane snage, kao i Ministarstvo odbrane te države gdje se susreo sa kolegom Lekornuom.

“Jedan jako dobar i sadržajan, bilateralan sastanak dvije delegacije i naravno potpisivanje strateškog sporazuma između Francuske i Crne Gore u oblasti odbrane”, rekao je Krapović.

Kako je kazao, posjetio je i brodogradilište „Kership“ u Lorijenu i uvjerio se u njegove kapacitete, dinamiku izgradnje patrolnih brodova.

Krapović je naglasio da će to brodogradilište biti jedan od potencijalnih partnera kada se radi o modernizaciji i opremanju prije svega Mornarice Vojske Crne Gore (VCG).

“Dakle, sve u svemu rekao bih da u ovim bezbjednosnim okolnostima i globalnim previranjima činimo značajne korake naprijed i modernizujemo naš odbrambeni sistem i našu Vojsku na pravi način”, kazao je Krapović.

On je ocijenio da je posjeta bila jako uspješna, navodeći da su razgovori o bitnim temama bili sadržajni i prijateljski.

Krapović je dodao da su razgovori vođeni u okolnostima velikih bezbjednosnih izazova i globalnih previranja.

“Smatram da smo jedan veliki korak napravili kada se radi o jačanju kapaciteta VCG i naravno cijelog odbrambenog sistema, a posebno kada se radi o Mornarici VCG. Grabimo krupnim koracima naprijed i dolaze bolji dani za Vojsku Crne Gore i sistem odbrane uopšte”, poručio je Krapović.

