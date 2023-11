Kol centar Doma zdravlja nije u funkciji

Podgorica, (MINA) – Kol /Call/ centar Doma zdravlja (DZ) Glavnog grada trenutno nije u funkciji, a građani mogu komunicirati sa timovima izabranih doktora putem mobilnih brojeva istaknutih na zvaničnom sajtu te zdravstvene ustanove.

Iz DZ Glavnog grada saopštili su da Kol centar na broju 19816 nije u funkciji zbog tehničkih problema.

„Kako se radi o opremi koja više nije zastupljena na tržištu, samim tim je otežavajuća okolnost popravke, zbog čega se i radi na implementaciji novog Kol centra, koji ce biti zasnovan na modernoj SIP tehnologiji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je menadžment te zdravstvene ustanove već prdeuzeo sve potrebne aktivnosti kako bi bio otklonjen postojeći problem.

„Molimo građane Glavnog grada za razumijevanje i obostranu toleranciju do ponovnog vraćanja Kol centra u rad“, dodaje se u saopštenju.

