Javni poziv za predlaganje članova Savjeta RTCG

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore objavila je javni poziv univerzitetima, nacionalnim ustanovama kulture i nevladinim organizacijama iz oblasti kulture za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore (RTCG).

Predlozi za kandidate za člana Savjeta podnose se u roku od 40 dana od objavljivanja javnog poziva.

Kako je objavljeno na sajtu Skupštine, član Savjeta može biti afirmisani stručnjak iz oblasti koja je relevantna za obavljanje djelatnosti RTCG, koji je državljanin Crne Gore i ima prebivalište u Crnoj Gori.

Član Savjeta mora imati najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti RTCG.

Predlozi za kandidata za člana Savjeta, sa traženom dokumentacijom, podnose se Administrativnom odboru Skupštine, na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 10, na obrascu koji je objavljen na sajtu Skupštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS