Izložba Priče iz Srebrenice otvorena u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Generacije koje dolaze treba osposobiti da se bore protiv svih oblika radikalizma i netolerancije, a posebno protiv nacionalizma i širenja vjerske netrpeljivosti i mržnje, poručio je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, navodeći da je to dužnost i moralna obaveza.

On je to kazao u Podgorici na otvaranju izložbe “Priče iz Srebrenice”. Izložba je postavljena u prostorijama Informaciono-dokumentacionog centra u organizaciji Građanske alijanse i Memorijalnog centra Srebrenica.

Đeka je ukazao na presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koje su zločin u Srebrenici okarakterisale kao genocid i najgoru pojedinačnu strahotu počinjenu tokom ratnih sukoba na prostoru bivše Jugosalvije.

“Ono što je bilo ne možemo mijenjati, one kojih nema više ne možemo vratiti. Najmanje što možemo učiniti za njih je da ih ne zaboravimo”, poručio je Đeka.

Prema njegovim riječima, Crna Gora nastavlja da obezbjeđuje poštovanje i zaštitu ljudskih i manjskih prava i predstavlja dobar model multivjerskog, multietničkog, multireligijskog i multinacionalnog sklada.

“Mladi ljudi treba da znaju više o lekcijama iz prošlosti, kako se one više ne bi ponovile”, kazao je Đeka.

On je dodao da Crna Gora ima obavezu da generacije koje dolaze osposobi da se bore protiv svakog oblika radikalizma i netoleranicje.

“U kontekstu evropskih integracija, imamo dužnost i moralnu obavezu da generacije koje dolaze osposobimo da se bore protiv svakog oblika radikalizma i netoleranicje, a posebno protiv nacionalizma i širenja vjerske netrpeljivosti i mržnje”, naglasio je Đeka.

Ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) Branimir Jukić podsjetio na rezoluciju Evropskog parlamenta kojom se poziva na prikladno obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici i podržava priznanje Evropske unije (EU) o 11. julu kao danu sjećanja na srebreničke žrtve.

On je naglasio da Rezolucija naglašava važnost pomirenja kao dijela evropskog integracionog procesa.

Jukić je ukazao na opredijeljenost EU za evropsku perspektivu i put ka članstvu BiH i svih država Zapadnog Balkana.

On je naglasio da je Crna Gora prva u regionu, 2009. godine. usvojila deklaraciju kojom se prihvata Rezolucija Evropskog parlamenta o genocidu u Srebrenici.

Jukić je podsjetio i da je Skupštine Crna Gore 2021. usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Jukić je istakao da se izložbom “Priče iz Srebrenice” žrtvama vraća individualnost.

Kustos Memorijalnog centra Srebrenica Ahmo Mehmedović poručio je da mir nema alternativu.

“Ovo je putujuća izložba koja za cilj ima da prikaže u drugim gradovima, državama i u cijelom svijetu genocid u Srebrenici”, rekao je Mehmedović.

On je kazao da je važno sa izložbe poslati poruku da mir nema alternativu kao i da zložba podsjeća šta se dešava sa običnim ljudima u svijetu u ratnim sukobima.

Mehmedović je objasnio da je izložba podijeljena u dva dijela – da prvi dio govori o životu tokom opsade, a drugi predstavlja pet ličnih priča o osobama koje su ubijene tokom genocida.

Programski direktor Građanske alijanse Milan Radović naglasio je da oni koji su stradali u genocidu, kao i njihove porodice, zaslužuju istinu i pravdu.

Radović je rekao da je tačno da jedan narod nije odgovoran za genocid, dodajući da su odgovorni pojedinci.

“Danas su svi narodi dužni da traže od vlasti da se pravda za žrtve i njihove porodice konačno desi i da se na osnovu pravde uspostave nove veze i kreira nova zdrava realnost”, rekao je Radović.

On je kazao da, u procesu pomirenja, ogromnu odgovornost nose same države koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, a koje, kako je naveo, nažalost, svojim politikama i tri decenije nakon zločina nijesu dale doprinos.

“Rat se nije desio spontano, tako se ni mir neće desiti spontano”, rekao je Radović, dodajući da zajedno moramo da izgradimo mir.

“Jedni moraju naći snage da krenu u budućnost, a drugi moraju prihvatiti veličinu i karakter stradanja Bošnjaka u Srebrenici kao gubitak svih nas”, rekao je Radović.

To je, kako je dodao, jedini put.

“Kojim moramo ići kako bismo napravili garancije za budućnost i kako se nikada više i nikome ne bi desila Srebrnenica”, kazao je Radović.

