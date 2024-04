Izabran novi Savjet za visoko obrazovanje

Podgorica, (MINA) – Skupština je danas, na predlog Vlade, izabrala novi sastav Savjeta za visoko obrazovanje na čijem čelu je profesor Univerziteta Crne Gore (UCG) Srđan Stanković.

Članovi Savjeta su profesori UCG Nataša Raičević i Tatjana Novović, profesor Univerziteta Donja Gorica Ilija Vujačić, generalna sekretarka Univerziteta Mediteran Dragica Anđelić, predstavnik Privredne komore Dragan Kujović i Dušan Stamatović iz Studentskog parlamenta UCG.

Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović kazala je na sjednici parlamenta da Savjet ne funckioniše od 2022. godine, kada je istekao mandat pet članova.

Ona je istakla da nijedna važna odluka, zakonski akt, niti strategija iz oblasti visokog obrazovanja ne mogu biti doneseni bez Savjeta.

“Bilo bi važno da, ukoliko planiramo da radimo na Zakonu o visokom obrazovanju, a već smo pokrenuli određene aktivnosti, i na Strategiji visokog obrazovanja, što prije formirano Savjet i počnemo da realizujemo sve aktivnosti koje smo predvidjeli programom rada Vlade”, rekla je Jakšić Stojanović.

Poslanici su na današnjoj sjednici za zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda imenovali Tatjanu Radović Todorović.

