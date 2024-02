Efikasno i odgovorno tužilaštvo presudno važno za ubrzanje puta ka EU

Podgorica, (MINA) – Efikasno i odgovorno tužilaštvo presudno je važno za zaštitu vladavine prava i ubrzanje puta Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), kazala je ambasadorka EU u Podgorici Oana Kristina Popa na sastanku sa vrhovnim državnim tužiocem (VDT) Miloradom Markovićem.

Kako je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva, Popa je čestitala Markoviću preuzimanje funkcije VDT-a.

Ona je pozdravila riješenost Markovića da intenzivira ključne reforme u Državnom tužilaštvu.

“Ona je naglasila da je efikasno i odgovorno tužilaštvo od presudne važnosti za zaštitu vladavine prava i ubrzanje puta Crne Gore ka Evropskoj uniji”; kaže se u saopštenju.

Marković je kazao da su spremni za saradnju sa Delegacijom EU u Crnoj Gori u procesu reformi koje očekuju državnotužilačku organizaciju.

“Prioritet u radu Državnog tužilaštva biće preduzimanja aktivnosti na ispunjavanju privremenih mjerila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, koja podrazumijevaju efikasnu borbu protiv svih vidova kriminala, kao i ostvarivanje konkretnih rezultata”, rekao je Marković.

Kako je kazao, samo na taj način daće pun doprinos uspostavljanju vladavine prava u Crnoj Gori.

“Sagovornici su se saglasili da je u najskorijem periodu neohodno obezbijediti adekvatne uslove rada za Državno tužilaštvo, te da će Evropska komisija i u narednom periodu Državnom tužilaštvu pružati neophodnu podršku u cilju dostizanja međunarodnih standarda”, navodi se u saopštenju.

