Donirana sportska oprema OŠ ”Milorad Musa Burzan”

Podgorica, (MINA) – Crnogorski olimpijski komitet (COK), kompanije One i Sport Vision, uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), donirale su sportsku opremu podgoričkoj osnovnoj školi ”Milorad Musa Burzan”.

U saopštenju kompanije One navodi se da inicijativa ”Jedan mijenja svijet” reflektore stavlja na nastavnice i nastavnike fizičkog vaspitanja, koji stručnošću i ljubavlju prema profesiji grade temelje za zdrav život naše djece.

„Ove sedmice, sportski karavan COK-a, kompanije One i Sport Vision, uz podršku MPNI, na čelu sa zlatnom lavicom Ivonom Pavićević stigao je sa vrijednom donacijom sportske opreme u jednu od najstarijih podgoričkih osnovnih škola ”Milorad Musa Burzan”“, kaže se u saopštenju.

Pavićević je rekla da je fizičko vaspitanje jedan od najvažnijih predmeta tokom školovanja, „zato što je djetinjstvo vrijeme kada gradimo temelje za čitav život“.

Ona je poručila da je veoma važno da djeca u ranom uzrastu zavole sport i da pokret bude dio njihovog života zauvijek.

Zbog toga je, kako je kazala Pavićević, toliko važna uloga nastavnika koji predaju taj predmet i zato im odaju počast kroz inicijativu ”Jedan mijenja svijet”.

„Vjerujemo da snaga jednog zaista može da čini dobro i da mijenja svijet“, istakla je Pavićević.

Ona je rekla da je to univerzalno, bez obzira na profesiju, a da je posebno važno u radu sa djecom.

U OŠ ”Milorad Musa Burzan” nastavnici ističu da u vremenu tehnološkog napretka i očigledne fizičke neaktivnosti, fizičko vaspitanje i fizička aktivnost moraju da budu prioritet savremene škole.

Bojan Baranin, nastavnik fizičkog vaspitanja u OŠ ”Milorad Musa Burzan”, kazao je da danas djeca imaju mogućnost da sjedeći kod kuće završe sve obaveze, za koje su nekad morali da izađu i prošetaju.

Zbog toga, kako je poručio, dobro organizovana i vođena nastava fizičkog vaspitanja postaje osnovni zadatak za nastavnike.

Prema riječima Baranina, igra je najbolji način da se tijelo i um odmore, i to na aktivan način.

„Čas fizičkog vaspitanja mora da bude zabavan i da predstavlja siguran prostor u kome rastu”, rekao je Baranin.

Danilo Strugar, nastavnik fizičkog vaspitanja u OŠ ”Milorad Musa Burzan”, kazao je da su djeca sve manje fizički aktivna i da je njihova pažnja podijeljena između školskih obaveza, uzbudljivih sadržaja na internetu, igrica, ali i društvenih mreža.

Baš zbog toga su, kako je naglasio, fizičko vaspitanje i generalno obrazovanje danas važniji nego ikad.

„Vjerujem da ako kao nastavnici uspijemo da kroz naše časove djeca zavole sport, činimo da idu u pravom smjeru, da im omogućavamo da budu zdrava, srećna, nasmijana, komunikativna i fizicki aktivna”, naglasio je Strugar.

Kako se navodi u saopštenju, ističući ulogu važnih figura u njihovim životima, projekat olimpijske mreže, vođen idejom zajedništva, promoviše olimpijske vrijednosti među najmlađima.

Jelena Marković Čađenović ispred kompanije One kazala je da su izuzetno ponosni na projekat ”Jedan mijenja svijet” koji su, kako je navela, osmislili srcem, a kojem se raduju svi – djeca, roditelji, nastavnici i cijela zajednica.

„Danas smo u školi ”Milorad Musa Burzan”, u kojoj sam i ja napravila prve školske, ali i sportske korake. Drago mi je što danas svjedočim posvećenom odnosu, kako uprave škole, tako i samih nastavnika fizičkog vaspitanja ovom, mogu slobodno reći, najvažnijem predmetu za psihofizički razvoj svakog djeteta“, rekla je Marković Čađenović.

Kako je kazala, pored brige o zdravlju djece, nastavnici fizičkog vaspitanja uče đake i važnim životnim vrijednostima, poput timskog rada, poštovanja, solidarnosti, ali i upornosti i odlučnosti.

Marković Čađenović je istakla da su zato upravo oni – nastavnici fizičkog, u centru projekta.

Kako je navela, oni su ti koji mijenjaju svijet.

„Baš takvo sjećanje, ono najljepše koje podrazumijeva pokret i igru, nakon ovog sportskog druženja u svoju budućnost ponijeće učenice i učenici ove velike škole u glavnom gradu, zajedno sa svojim nastavnicama i nastavnicama“, kaže se u saopštenju.

Milica Vuković, pedagoška rukovoditeljka OŠ ”Milorad Musa Burzan”, rekla je da im je izuzetna čast što su jedna od osam škola koje su uključene u projekat.

„U pitanju je sjajna inicijativa koja zaslužuje podršku i zahvalnost OŠ ,,Milorad Musa Burzan”. Škola je obrazovno-vaspitna ustanova, mjesto gdje se pored prvih slova uče i prvi sportski koraci, koji vode ka zdravlju i tome da djeca zavole sport i fizičku aktivnost”, navela je Vuković.

