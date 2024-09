Podgorica, (MINA) – Vlada je odobrila dodatni upis 13 studenata na Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore (UCG), saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Vlada je odluku o dodatnom upisu donijela na inicijativu MPNI.

„Senat UCG-a je na zahtjev organizacionih jedinica Medicinskog fakulteta utvrdio predlog da se odobri dodatni upis kandidata koji su ostvarili traženi uspjeh i položili prijemni ispit kao dodatni uslov za upis“, navodi se u saopštenju.

