CGO: Šteta zbog smjena direktora nesporna, institucije ne pokreću postupke

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je tužilaštvo i zaštitnicu imovinskopravnih interesa u Crnoj Gori da pokrenu postupke u vezi sa smjenama direktora vaspitno-obrazovnih ustanova vrijeme mandata bivše ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesne Bratić.

Iz CGO-a su kazali da je, od 140 pokrenutih postupaka zbog smjena direktora vaspitno-obrazovnih ustanova u vrijeme mandata Bratić, do sada 130 okončano pravosnažnim presudama koje utvrđuju nezakonitost tih smjena i tadašnje administracije, dok je deset postupaka još u toku.

“Ministarstvo prosvjete iz budžeta Crne Gore mora da isplati 102.924,35 EUR samo na račun sudskih troškova, a taj iznos će biti višestruko veći jer traju i paralelni postupci za naknadu štete”, upozorili su iz CGO-a.

Kako su kazali, CGO je zbog tog slučaja u novembru 2022. godine predao krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu koje, po dostupnim informacijama, do danas po njoj nije postupilo.

“Takođe, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa najavljivala je tokom 2022. regresnu tužbu protiv Bratić koja, po dostupnim informacijama, još nije pokrenuta”, navodi se u objavi CGO-a na platformi X.

Iz te nevladine organizacije su ukazali da ni nadležno Ministarstvo prosvjete nije iskoristilo mogućnost sudskog poravnanja kroz mirno rješvanja sporova pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova u ovim predmetima.

Iz CGO-a su naglasili da je to bio najefikasniji mehanizam za smanjenje troškova koji padaju na teret države, odnosno građana, a što predstavlja dodatni vid odgovornosti onih koji su na ovo morali paziti po službenoj dužnosti.

“CGO poziva Tužilaštvo i zaštitnicu imovinskopravnih interesa u Crnoj Gori da pokrenu postupke iz domena svoje nadležnosti u vezi sa ovim pitanjem”, naveli su iz CGO-a.

Kako su rekli, blagovremeno su upozoravali Ministarstvo da će nastupiti ogromna materijalna i nematerijalna šteta zbog kolektivnih razriješenja direktora, ukoliko se Bratić ne zaustavi i izvrši procjenu rada direktora u svakom pojedinačnom slučaju.

“Sluha za to nije bilo, nastala šteta je danas nesporna, a još nema odgovornosti”, zaključili su iz CGO-a.

