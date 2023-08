Božović: Školska godina počeće štrajkom upozorenja

Podgorica, (MINA) – Školska godina u Crnoj Gori počeće štrajkom upozorenja, najavio je predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović.

On je kao razglog organizovanja štrajka naveo stanje u školstvu koje je, kako je rekao, alarmantno po svim pitanjima, od finansija, preko školske infrastrukture, do položaja nastavnika u društvu.

“Štrajkom upozorenja tražimo da se država konačno okrene prosvjeti, da počne da ulaže u prosvjetu”, kazao je Božović za Radio televiziju Budva.

On je za ocijenio da su prosvjetni radnici godinama unazad na marginama društva, a da je budžet za prosvjetu socijalni.

“Država godinama ne ulaže u obrazovanje. Zato smo mi kao obrazovni sistem pali tako nisko, izgubili dostajanstvo, a samim tim i prosvjetni radnik kako pojedinac nije mogao da održi neki svoj nivo u takvom sistemu”, rekao je Božović.

Prema njegovim riječima, infrastruktura za obavezno obrazovanje je neodgovarajuća, odjeljenja su prebukirana, a samo u Budvi nedostaje bar još jedna školska zgrada.

“Podgorica, Budva, Tivat, možda i još neke opštine zahtijevaju hitnu izgradnju novih objekata. To ćemo takođe da zatražimo”, rekao je Božović.

On je istakao da Sindikat ne može da promijeni stvari nabolje bez pomoći države.

Božović je poručio da država mora da nađe način da stimuliše mlade ljude da upisuju fakultete i kasnije da se zadržavaju u prosvjeti.

“Zato je štrajk upozorenja vapaj i apel budućem premijeru i ministru prosvjete da budžet ne smije više da bude socijalni i da moraju da se okrenu prosvjeti po svim mogućim pitanjima, sa akcentom na reformu koju ponovo treba sprovesti”, zaključio je Božović.

