Bečić: Posvećeni stvaranju okruženja u kojem će djeca bezbjedno rasti

Podgorica, (MINA) – Vlada je snažno posvećena stvaranju okruženja u kojem će svako dijete bezbjedno i bezbrižno rasti, zaštićeno od svih oblika nasilja i diskriminacije, poručio je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić.

On je, povodom Svjetskog dan djeteta, kazao da taj dan podsjeća na odgovornost da se zagovaraju, ističu i slave prava djeteta, stavljajući ih u sam vrh prioriteta.

Bečić je istakao da je to put koji vodi ka društvu obilježenom ozdravljenjem, stabilnošću i mirom.

“Vlada Crne Gore snažno je posvećena stvaranju okruženja u kojem će svako dijete bezbjedno i bezbrižno rasti, zaštićeno od svih oblika nasilja i diskriminacije”, poručio je Bečić.

Kako je kazao, u tom svijetu svako dijete ima priliku da razvija svoje potencijale, da bude dio promjena i temelj bolje budućnosti.

“Naša vizija je društvo u kojem djeca nisu samo zaštićena, već su i inspiracija i vodilja”, rekao je Bečić.

On je istakao da se, kroz jačanje svijesti o ulozi djece u svakom segmentu crnogorskog društva, istovremeno jača i svijest o važnosti međunarodnog zajedništva na tom plemenitom putu.

“Neka ovaj dan bude podsjetnik da su naša djeca mostovi koji nas povezuju, a njihova prava i dobrobit su odgovornost koju dijelimo sa cijelim svijetom. Draga djeco, vi ste naš najdragocjeniji dar i naša najveća odgovornost”, poručio je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS