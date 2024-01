Akcije potvrda beskompromisne borbe protiv kriminala i korupcije

Podgorica, (MINA) – Akcije koje su jutros sproveli službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) potvrda su beskompromisne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kazao je državni sekretar tog Vladinog resora Petar Koprivica.

On je naveo da su službenici MUP-a, Sektora za borbu protiv kriminala, jutros izveli dvije odvojene akcije, izvršili pretrese na desetine lokacija i uhapsili pet osoba.

„Te akcije su potvrda naše beskompromisne borbe, kako protiv organizovanog kriminala i korupcije, tako i čišćenja unutar naših redova, a sa ciljem obnove povjerenja u institucije sistema“, rekao je Koprivica.

On je poručio da samo kroz jedinstvo, profesionalan i zakonit rad i institucionalno djelovanje svih pojedinaca unutar sistema bezbjednosti, mogu poslati jasnu poruku da će snaga države nad kriminalom biti neupitna.

Prema riječima Koprivice, akcija sprovedena u Rožajama nastavak je kontinuirane borbe razbijanja lanca krijumčarenja roba i prekograničnog kriminala u sjevernim opštinama.

„Uhapšene su četiri osobe, u sklopu predmeta procesuirano je 16 osoba i podnijeto osam krivičnih prijava zbog krivičnog djela krijumčarenje i nedozvoljena trgovina“, podsjetio je Koprivica.

Oduzeto je, kako je naveo, oko 579 hiljada komada cigareta vrijednih više od 70 hiljada EUR i druge akcizne robe vrijedne pet hiljada EUR.

„U akciji na Cetinju uhapšen je službenik MUP-a zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju, gdje je krivičnom prijavom obuhvaćena i njegova načelnica“, kaže se u saopštenju.

Koprivica je dodao da se oni terete da su izvršili krivična djela u do sada utvrđenih 17 predmeta.

