Adžić: Uništavanjem oružja do bezbjednijeg društva

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je čvrsto opedijeljena da jača mehanizme kontrole naoružanja i radi u cilju podizanja svijesti javnosti o opasnostima oružja, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

U Institutu za crnu metalurgiju u Nikšiću danas je istopljeno 798 komada oružja, a uništavanje oružja organizovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), u saradnji sa UNDP/SEESAC – Centrom za kontrolu malog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Adžić je kazao da je današnje uništavanje oružja rezultat kontinuiranog rada i saradnje između različitih činilaca, uključujući državne institucije, civilno društvo i međunarodne partnere.

“Sa svakim uništenim komadom vatrenog oružja korak smo bliže društvu u kojem preovladava mir i bezbjednost”, naglasio je Adžić.

On je zahvalio partnerima iz UNDP-a/ SEESAC-a i Delegacije Evropske unije (EU) za konstantnu podršku i pomoć u sprovođenju aktivnosti uništenja oružja, a svim navedenim partnerima i OEBS-u na implementaciji Mape puta u vezi sa malim i lakim oružjem.

Mapa puta u vezi sa malim i lakim oružjem, kako je dodao Adžić, dala je smjernice za efikasnu kontrolu oružja, smanjenje krijumčarenja oružja i unapređenje kapaciteta u sektoru sigurnosti.

Vršiteljka dužnosti stalne predstavnice UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, kazala je da bolje upravljanje malokalibarskim i lakim oružjem spašava živote.

“Podaci iz SEESAC-ove Platforme za monitoring oružanog nasilja ukazuju da se u periodu od 2020. do 2022. godine u Crnoj Gori dogodio 171 incident sa vatrenim oružjem, uključujući i slučajeve porodičnog nasilja, a među žrtvama je bilo 122 muškarca i 29 žena”, navela je Paniklova.

Ona je kazala da su, nažalost, ti incidenti imali 36 smrtnih ishoda – osam žena i 28 muškaraca.

“Te brojke nam ukazuju na hitnu potrebu bavljenja rizicima povezanim sa ilegalnim posjedovanjem i zloupotrebom vatrenog oružja”, rekla je Paniklova.

Ona je kazala da je Crna Gora od 2017. godine uspješno deponovala oko 4.071 komada malokalibarskog i lakog oružja, uz gotovo 96 hiljada komada municije.

“Vjerujemo da će, kroz nastavak saradnje Crne Gore sa UNDP-om i SEESAC-om, količina vatrenog oružja i municije koja će biti uništena tokom naredne godine premašiti dosadašnju”, rekla je Paniklova.

To će, kako je poručila, doprinijeti većoj stabilnosti i miru za zemlju i region.

Paniklova je navela da je uvjerena da Crna Gora, aktivnim doprinosom SEESAC programu, jača kolektivnu posvećenost kreiranju svijeta bez siromaštva, nejednakosti i oružanog nasilja.

Zamjenica šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori Siv Katrine Leirtroe kazala je da Misija podržava kampanju “Poštuj zivot – vrati oružje”

„Više nego ikada vidimo koliko je važno smanjiti količinu oružja u privatnom vlasništvu. Ohrabrujemo sve da pozovu policiju i vrate oružje radi sopstvene i bezbjednosti najmilijih“, navela je Leirtroe.

Adžić je rekao da su kroz njihovu dobru saradnju uspjeli da ostvare značajan napredak u demilitarizaciji i osiguraju bezbjednost u Crnoj Gori.

“Očekujem da ćemo u budućem periodu nastaviti sa zajedničkom promocijom kulture nenasilja”, poručio je Adžić.

