Adaptirana kotlarnica u osnovnoj školi u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – U Osnovnoj školi „Mirko Srzentić“ u Petrovcu postavljeni su novi kotlovi na lož ulje, čime je uspješno adaptirana kotlarnica u toj obrazovnoj ustanovi, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je investicija vrijedna 88,7 hiljada EUR, a radove je izvela firma „Ening“ iz Nikšića.

Kako su rekli iz Ministarstva, kotlarnica je adaptirana u cilju stvaranja sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa.

„Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će nastaviti sa realizacijom sličnih aktivnosti, u skladu sa prioritetima i raspoloživim finansijskim sredstvima“, kaže se u saopštenju.

