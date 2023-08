Abazović predložio prestanak mandata Brđaninu

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović predložio je danas prestanak mandata direktoru Uprave policije Zoranu Brđaninu.

Abazović je, na sjednici Vlade, u okviru tačke kadrovska pitanja, predložio da Aleksandar Radović bude postavljen za pomoćnika direktora Uprave policije.

Predložen je i opoziv ambasadorke Crne Gore pri NATO Dubravke Lalović zbog, kako je kazao Abazović, isteka mandata.

Na sjednici nije precizirano da li su predlozi usvojeni.

Upravni sud je 5. jula poništio rješenje o Brđaninovoj smjeni i naložili da Vlada, 30 dana od dobijanja presude, donese novo rješenje koje će biti zakonito.

