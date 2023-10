Dragoljub Nikolić generalni sekretar Vlade

Podgorica, (MINA) – Dragoljub Nikolić imenovan je za generalnog sekretara Vlade, a Branko Krvavac za šefa kabineta premijera, odlučeno je na današnjoj sjednici novoizabrane Vlade.

Iz Vlade je saopšteno da je danas održana konstitutivna sjednica kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić.

Na sjednici, kako se dodaje, formirana su stalna radna tijela, dogovoren metod rada i precizirani koraci za ispunjavanje normativnih i administrativno-tehničkih uslova kako bi Vlada od naredne sjednice mogla funkcionisati u punom kapacitetu.

Navodi se da su izvršena i neophodna imenovanja u Generalnom sekretarijatu Vlade i kabinetu premijera.

“Za generalnog sekretara Vlade imenovan je Nikolić, za šefa kabineta premijera, Krvavac, a za zamjenicu šefa kabineta Tanja Musterović”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Milena Milović je imenovana za savjetnicu predsjednika Vlade za ekonomsku politiku, dok je za savjetnicu potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove imenovana Sandra Radević.

Formirana je i komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, kojom će rukovoditi Momo Koprivica, potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, dok će njegov zamjenik biti ministar pravde Andrej Milović.

Formirana je i komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem, kojom će rukovoditi potpredsjednik Vlade za ekonomski politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj, dok će njegov zamjenik biti ministar finansija Novica Vuković.

Na sjednici je formirana i komisija za kadrovska i administrativna pitanja, na čelu sa potpredsjednikom Vlade za rad, obrazovanje Srđanom Pavićevićem, i zamjenikom, ministrom javne uprave, Marašom Dukajem.

Formirana je i komisija za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, na čelu sa ministrom finansija Novicom Vukovićem i zamjenicom ministarkom rada i socijalnog staranja Naidom Nišić.

Navodi se da je Spajić zadužio potpredsjednika za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksu Bečića da koordinira sprovođenje politike u oblasti bezbjednosti.

“A potpredsjednika Pavićevića da koordinira aktivnosti na unapređenju saradnje sa Italijom, a koja se odnosi na oblast rada, obrazovanja, zdravstva i socijale”, dodaje se u saopštenju.

Na sjednici je za predsjednika komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovan ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković.

Dodaje se da je donijeto rješenje o imenovanju Spajića za predsjednika Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koje će imati još osam članova.

Vlada je na današnjoj sjednici konstatovala i prestanak mandata generalnom sekretaru 43. Vlade i njegovom zamjeniku, kao i šefu kabineta predsjednika Vlade, njegovom zamjeniku i savjetnicima, i savjetnicima potpredsjednika 43. vlade.

“Takođe, konstatovan je prestanak mandata pomoćniku sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Dragoljubu Nikoliću, na lični zahtjev”, dodaje se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave.

“Nakon uspostavljanja 44. vlade, stvorila se potreba za novom organizacijom državne uprave. Tako se ovom uredbom utvrđuje organizacija sa 19 ministarstava i 25 organa uprave”, rekli su iz Vlade.

Na sjednici je donijeta odluku o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare.

Kako se navodi, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi koji propisuje da ministarstva mogu imati najviše tri državna sekretar.

Tom odlukom, kako se dodaje, otvara se mogućnost da pet ministarstva mogu imati po jednog državnog sekretara, osam ministarstava mogu imati po dva državna sekretara, a šest ministarstava može imati po tri državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra.

Vlada je donijela i uredbu o kabinetu predsjednika Vlade.

Kako se navodi, uredbom je definisano da kabinet predsjednika vrši savjetodavne, analitičke, stručne i druge poslove za potrebe predsjednika Vlade.

“Poslovi iz nadležnosti kabineta se obavljaju u okviru unutrašnjih organizacionih cjelina – kancelarija, službi i drugih jedinica”, kaže se u saopštenju Vlade.

Oni su naveli da radi vršenja poslova u vezi sa komunikacijom sa građanima, postupanjem po njihovim predstavkama i pritužbama, kao i postupanjem po zahtjevima i molbama građana za pomoć, u kabinetu predsjednika Vlade obrazuje se kancelarija za komunikaciju sa građanima.

Vlada je donijela uredbu o izmjeni uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa.

“Izmjenom uredbe je propisano da će se popis sprovesti od 30. novembra do 15. decembra”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, razlog za donošenje te uredbe je odlaganje sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova kako bi se stvorili uslovi da ta značajna društvena aktivnost dobije apsolutni legitimitet kroz dodatno unapređenje transparentnosti i inkluzivnosti.

“A naročito u dijelu uspostavljanja specijalnog softvera koji bi omogućio da svaki građanin izvrši kontrolu svojih podataka, čime bi se onemogućile eventualne zloupotrebe i navodna neobjektivnost popisivača prilikom sprovođenja popisa”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su poručili da je krajnji cilj te izmjene dobijanje blagovremenih i potpunih statističkih podataka.

