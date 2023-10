DPS: Vučić se ponovo miješa u popis u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se izjavom da se ne miješa u popis u Crnoj Gori, koju je dao kao odgovor na namješteno novinarsko pitanje, još jednom direktno umiješao u taj statistički proces, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Vučić je danas u Pekingu novinarima kazao da se Srbija ne miješa u predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori i da je na crnogorskim građanima da se izjasne kako žele.

Iz DPS-a su kazali da popis predstavlja statistički metod prikupljanja podataka u Crnoj Gori, bez dodirnih tačaka sa drugim državama, a još manje sa njenim predsjednicima.

Kako su naveli iz te partije, stepen zainteresovanosti Vučića za popis u Crnoj Gori spada u domen političke patologije.

“Njegova ambicija da „bdi“ nad srpskim narodom u suverenim državama regiona, i time maše u javnosti države čiji je predsjednik, nikome ništa nije dobro donijela, ponajmanje srpskom narodu, a mnogima je učinila zlo”, rekli su iz DPS-a.

Ta ambicija se, kako su dodali, pojačava kako se približavaju izbori u Srbiji.

“Jer očigledno i Vučić smatra ono što je jedan od članova njegove političke posluge iz Crne Gore poručio pred prošli popis: „Broj onih koji se budu izjasnili kao Srbi, pokazaće ne samo demografsku stvarnost već i realan uticaj spoljne politike Srbije u Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj“ (A. Mandić, 2011)”, navodi se u reagovanju.

Iz DPS-a su kazali da je to dodatni razlog što se Vučić sve intenzivnije upinje da utiče na popis u Crnoj Gori.

“I što je naredio svojim političkim poslušnicima da ga ni po koju cijenu ne odlažu jer mu je potrebno da njime maše u svojoj predizbornoj kampanji”, dodali su iz DPS-a.

Kako su kazali, opsesija Vučića popisom u Crnoj Gori traje godinama.

“Dugačak je niz tirada, predsjednika Srbije na temu popisa u našoj državi, i zato ih nećemo navoditi. Ipak, ako on želi da vjeruje da se ne miješa, kao što se uostalom ni u šta ne miješa što se dešava pod njegovom komandom, ostavićemo ga u tom uvjerenju”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da političko – obavještajna operacija koja služi jačanju velikosrpskog nacionalizma i federalizaciji Crne Gore, nije popis.

“To je Vučićeva šarada, u koju je upregao institucije ove države, kako bi izvukao najjači stub na kojem stoji savremena Crna Gora, a to je njen građanski karakter, i tako je učinio plijenom pomahnitalih velikodržavnih nacionalizama”, navodi se saopštenju.

Iz DPS-a su Vučiću poručili da “lažni popis koji će biti sproveden pod pritiskom, bez kontrole, u institucionalnom i političkom haosu, neće imati statističku, a ni političku upotrebu”.

“Pamtiće se samo kao još jedan primjer bijednog sluganstva i izdaje sopstvene zemlje”, zaključili su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS