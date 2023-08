DPS: PES nema problem sa nama već sa Milatovićem

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) nema nikakav problem sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) već sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem koji je konstatovao da nema većine za sastavljanje nove vlade, rekli su iz DPS-a.

PES je danas saopštio da je šteta što jedna članica koalicije Za budućnost Crne Gore ima isto mišljenje kao DPS, čime osporavaju mogućnost lideru PES-a Milojku Spajiću da i formalno postane mandatar.

Iz DPS-a su u reagovanju kazali da je PES, čiji lider “gotovo dva mjeseca bezuspješno pokušava da sastavi vladu”, još jednim u nizu besmislenih saopštenja nastojao da izjednači DPS i nekadašnju koaliciju Demokratski front (DF).

“Zaboravljaju iz PES-a pritom da je između nas i DF-a jedna od ključnih razlika upravo ta što PES ima namjeru da u vladu uvede proruski i kleronacionalistički DF dok – kako makar javno tvrde, proevropska i prozapadna koalicija Zajedno za njih nije opcija”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da sa ruskom ispostavom u Crnoj Gori nikad nijesu pravili koalicije.

“Zato što za razliku od vas nama politiku ne vode kolumne Željka Ivanovića već je opredjeljuju prije svega državni interesi”, dodaje se u saopštenju.

Oni su kazali da PES nema nikakav problem sa DPS-om.

“Već sa Milatovićem koji je u ponedjeljak na konsultacijama sam konstatovao da Spajić nema većinu, pri čemu aktivno – u saradnji sa (Dritanom) Abazovićem i (Aleksom) Bečićem, radi na tome da Spajić ne dobije mandat za sastavljanje Vlade”, naveli su iz DPS-a.

Kako su rekli, time bi ispunili zajedničku obavezu prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da Abazović ostane premijer što duže i omogućili “slučajnom predsjedniku da preuzme PES”.

“Prema tome, ne ispirajte usta sa DPS-om već se pogledajte u oči i sami rješavajte svoje probleme jer građani nemaju vremena da žive u zatočeništvu neodgovornih populista koji namjeravaju da upravljaju političkim procesima u Crnoj Gori”, zaključili su iz DPS-a.

