DPS: Milatović i u Zagrebu obrukao Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tokom posjete Hrvatskoj pokazao je da je nedorastao funkciji koju obavlja, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije kazali su da je Milatović i tokom posjete toj državi pokazao „da ga s pravom prati već ustaljeni epitet – slučajni“.

„Potvrdio je to i svojim pravdanjem, šta god ga pitali na presu, da on siromah nizašta nije kriv. Samo što još u svoju odbranu nije priznao da nije kriv ni što su ga izabrali da radi posao koji niti zna niti mu pristaje“, rekli su iz DPS-a.

Iz te stranke u saopštenju su naveli da je Milatović kazao da je sve probleme naslijedio.

„A zaboravlja pritom da je naslijedio nezavisnu Crnu Goru, a time i mogućnost da bude biran za šefa države, koja je članica NATO-a i koja je, uprkos opstrukcijama i Vlade u kojoj je bio jedan od ključnih ministara, i dalje lider evropskih integracija sa snažnom ekonomijom“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS su rekli su da su se protiv toga borili i bore mnogi.

„Posebno njegovi partneri iz koalicije Za budućnost Crne Gore koju on na sve načine, čak i prilikom državnih diplomatskih posjeta, nastoji da ugura u Vladu“, kaže se u saopštenju DPS-a.

Oni su naveli da „slučajni predsjednik” Milatović sve više pokazuje svoje pravo lice koje je, kako su rekli, u suštini antievropsko i anticrnogorsko i koji budućnost Crne Gore vidi sa istoimenom koalicijom čija je vizija budućnosti – povratak u prošlost.

„Ono što ipak zaboravlja je da svi oni koji su na takav način željeli da usmjeravaju Crnu Goru su završili kao marginalna fusnota u istoriji naše države, baš poput njegovog idola Momira Bulatovića ili političkog oca Zdravka Krivokapića“, kaže se u saopštenju.

